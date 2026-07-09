Santa Fe transita un jueves con condiciones meteorológicas favorables, marcado por el predominio de nubosidad variable, ambiente fresco durante la mañana y una tarde templada.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no hay probabilidades de lluvia y el viento cambiará de dirección a lo largo de la jornada.

Durante las primeras horas del día, la temperatura mínima será de 8°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del sector noroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad elevada de la mañana contribuirá a una sensación térmica fresca, por lo que se recomienda salir con abrigo, especialmente en las primeras horas.

Con el correr del día, la temperatura ascenderá hasta una máxima de 19°C. Para la tarde, el cielo se presentará mayormente nublado, mientras que el viento rotará al sector sur, aunque mantendrá una intensidad baja, entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche volverán las condiciones de cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 16°C. El SMN no prevé precipitaciones en ningún momento del día, por lo que será una jornada ideal para actividades al aire libre y los actos previstos por el Día de la Independencia.

Las condiciones de estabilidad también se reflejan en los datos observados durante la madrugada en la ciudad, con una temperatura de 11,4°C, humedad del 79%, viento del este a 10 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros.

Pronóstico extendido

El panorama meteorológico para el resto del fin de semana se mantendrá sin grandes cambios, con temperaturas frescas por la mañana y agradables durante las tardes.

Viernes: se espera una mínima de 9°C y una máxima de 17°C, con condiciones estables y ambiente fresco.

Sábado: el termómetro oscilará entre 10°C y 19°C, en una jornada templada para la época y sin lluvias previstas.

Domingo: el fin de semana cerrará con una mínima de 9°C y una máxima de 17°C, manteniendo el tiempo estable y temperaturas típicas del invierno santafesino.