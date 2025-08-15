Netflix acaba de lanzar un nuevo capítulo en el universo de “El Marginal" con “En el Barro”, su esperado spin-off femenino que se encuentra disponible desde este jueves 14 de agosto en la plataforma.

Con producción de Netflix, Underground Producciones y Telemundo Studios, la serie co-creada y producida por Sebastián Ortega cambia el escenario a una prisión para mujeres, explorando el sistema penitenciario femenino con una mirada cruda y realista.

“En el barro” promete ser una de las producciones argentinas más exitosas del año, con tensión, transformación y una mirada femenina imprescindible sobre el poder, la camaradería y la supervivencia tras los muros de La Quebrada.

Quién es quién en “En el Barro”

Reparto femenino principal y sus personajes

Ana Garibaldi como Gladys Guerra, alias “La Borges”: líder elegida de las internas, intenta recuperar su libertad para criar a su nieto Juan Pablo, hijo de Diosito.

Valentina Zenere como Marina Delorsi: modelo que vino desde una familia prestigiosa, acusada de homicidio premeditado, busca demostrar su inocencia desde la cárcel.

Lorena Vega como Fabiana “La Zurda”: joven mujer rescatada de la adicción en un prostíbulo; encarcelada tras una denuncia por trata.

Carolina Ramírez como Yael Rubial: madre soltera colombiana que viajó como mula para una banda narco; busca reunirse con su hija bajo amenazas y hostilidad.

Ana Rujas como Amparo “La Gallega” Vilches: española de clase alta que dejó todo por amor y una vida criminal junto al “Cuervo”; recapturada y enfrentando su pasado en prisión.

Rita Cortese como Cecilia Moranzón: directora del penal.



Actrices del elenco secundario y personajes destacados

Camila Peralta como Soledad “Solita” Rodríguez: joven que pasó de robar ropa con su madre a ser viuda negra, carterista y finalmente encarcelada tras una muerte accidental.

Erika de Sautu Riestra como Dra. Olga Giuliani: médica esteticista exitosa de la elite, acusada de mala praxis.

Tatiana “Tatu” Glikman como La China: viuda negra famosa que se convirtió en figura dentro de la cárcel, aunque su reinado trae conflictos.

Juana Molina como Piquito: la “loca lúcida” del penal; sabe todos los secretos del lugar y revela verdades incómodas.

Participaciones especiales y otros roles femeninos

María Becerra como Cleo

Cecilia Rossetto, Maite Lanata (repitiendo su rol de El Marginal como Luna Lunati), Alejandra “Locomotora” Oliveras como Roqui, y otras como Justina Bustos, Andrea Bonelli, entre varias, tienen participaciones clave en el universo narrativo de la serie.

Puede interesarte

Sinopsis de “En el barro”

La trama comienza con el traslado de Gladys Guerra, apodada “La Borges”, interpretada por Ana Garibaldi, quien es conducida junto a otras internas sin experiencia previa en prisiones hacia la cárcel de La Quebrada. Durante el viaje, su vehículo es atacado y cae al río. Solo cinco mujeres sobreviven, cubiertas de barro, y llegan a la orilla unidas por la adversidad.

Convertidas en "Las embarradas", estas mujeres enfrentan un entorno hostil donde deben aprender a sobrevivir dentro de jerarquías rígidas, “tribus” carcelarias, violencia institucional y luchas de poder. Juntas deberán reconstruir su identidad y forjar alianzas para reclamar respeto y derechos dentro del sistema penitenciario.