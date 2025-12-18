“Mirá, se parece a mí, ¿no?”. A pantalla partida, y casi en primer plano, el presidente Javier Milei se sorprendió, durante una entrevista en vivo, al ver a un seguidor de él con rasgos similares. “Es parecido, ¿verdad?, le tenemos que regalar un mameluco“, completó el jefe de Estado durante una entrevista en La Misa, el programa conducido por el Gordo Dan en Carajo, el canal de streaming afín al oficialismo.

Gesticulando a cámara, pulgar arriba, mirada cómplice casi de perfil, buscando la similitud total con su ídolo, al oír que Milei le prometió un mameluco, empezó a gritar y festejar en cámara ante el apoyo de varios seguidores a su alrededor, incluido el de un hombre que lo señalaba al lado por el parecido físico del muchacho.

Con este peculiar detalle, la charla luego se centró en la utilización casi diaria de estas prendas de trabajo por parte del Presidente. “YPF me regaló 14 mamelucos, o sea, son dos por día de la semana, arranco el día a laburar, estoy de mameluco“, declaró el presidente de la Nación.

A lo largo de la charla, Milei detalló cómo los mamelucos se integran en su rutina diaria: “Después, optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo. Y así me hago tiempo para ver a mis hijitos de cuatro patas. Y después, obviamente, que con todos los pelos me lo tengo que cambiar”.

Y contó como fue la antesala de su viaje a Noruega, para la ceremonia de la entrega del Premio Nobel de la Paz. “El otro día, tenía una sucesión de reuniones y reuniones y no podía dejar la reunión y cuando me quise acordar se me había hecho tarde y nada, por eso viajé en mameluco”, dijo en un tono distendido y humorístico, mientras compartían anécdotas sobre la multitud que lo esperaba y la singularidad de su vestimenta.

Durante la entrevista, el conductor y el presidente bromearon sobre la posibilidad de regalar mamelucos adicionales “Me mandaron de regalo cuatro más, así es que podemos ponerlo... Te los mando para que los regalemos“. ¿Uno de ellos habrá ido a parar en manos del fanático parecido a Milei?