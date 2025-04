Chiara Mancuso jugó al límite en la fiesta del viernes 11 de abril en la casa de Gran Hermano para sacar de quicio a Lucía Patrone por más que esta no se encontraba en la placa de nominados al igual que ella.

“La Cobra” se la pasó gritando que Lauty Gram -el novio de Luchi que había ingresado apenas un día antes a la casa en una nueva edición del Congelados- seguro “ya volvió con la China Suárez”, es decir, su expareja antes de conocer a la hoy participante de GH.

Lo que sucedió antes y no se había visto hasta la gala de eliminación fue un cruce previo en el cual Lucía manifestó hastío por tener que soportar a Chiara en la casa y esta le devolvió la crítica llamándola “4 de copas”.

“Yo prefiero que no me conozca nadie a que nadie esté con vos porque ya no te aguantan en la casa. Eso es peor: que finjas que te quieran por tu carácter de mier…”, sostuvo Luchi.

Lucía enfatizó en que “nadie soporta” a Chiara y le pidió que no la subestime. “El único que te da bola es Tato porque está solo y necesita gente”, contestó la Cobra.

Chiara se fue furiosa de la habitación y a la pasada también mandó al diablo a Sandra Priore, que le recriminó no poder creer que “esté peleando con una criatura de 19 años”.

Lucía y Chiara se habían hecho muy buenas amigas apenas la cantante ingresó a la casa. No obstante, su relación sufrió un quiebre irreconciliable desde que pelearon a los gritos en el comedor luego de un chisme que circuló mediante Sandra.

Juan Pablo de Vigili fue uno de los jugadores que le ofreció apoyo a Luchi tras lo que le dijo Chiara. La cantante le agradeció e hizo declaraciones contundentes en contra de la actriz.

“Eso no se hace. Me da asco como mujer y persona. Yo jamás rebajaría a otra mujer diciendo eso, me da asco, me pena, vergüenza, rechazo y más sabiendo cómo fui yo con ella. Igual sentí que me quería rebajar y no pudo, no lo va a lograr”, sostuvo Lucía sobre Chiara ante Devi.

Por su parte, Chiara justificó su accionar porque Lucía le hizo el gesto de silencio llevándose el dedo a la boca cuando le estaba gritando en medio de la fiesta.