Jenifer Lauria y Nano Vaschetto se conocieron en esta edición de Gran Hermano y continuaron su relación fuera del reality. Sin embargo, este lunes 7 de abril, la exhermanita reveló en su cuenta oficial de Instagram la ruptura entre ambos.

"Hoy en día soy una persona con exposición pública, y aunque hay aspectos de mi vida que prefiero guardar, creo que ustedes merecen saber que mi relación con Nano llegó a su fin", comenzó la participante de Gran Hermano en su cuenta oficial de Instagram, sorprendiendo a sus seguidores.

"Con Nano ya no estamos juntos. Él decidió tomar otro camino, y aunque fue difícil al principio, entiendo que así tenía que ser", continuó Jenifer Lauria en su historia y agregó sobre su relación con Nano Vaschetto: "Lo que compartimos fue genuino. Vivimos momentos hermosos, que siempre voy a valorar. Fue una etapa linda que llegó a su fin, y me quedo con lo bueno que nos dejó".

"No lo veo como un fracaso, sino como una parte del camino que cumplió su propósito en nuestras vidas", aclaró sin filtros la exhermanita y sumó: "Reconozco que no fue fácil, que el adiós llegó de maneras que no esperaba, pero hoy me doy cuenta de que las separaciones, aunque duelan, también son necesarias".

Por último, Jenifer Lauria compartió sobre su ruptura con Nano Vaschetto: "Hoy me elijo, me abrazo y sigo adelante, agradecida por lo vivido, pero también lista para lo que viene. Gracias por el respeto y por acompañarme siempre con tanto cariño".