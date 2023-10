Después de la separación de Coti Romero y Alexis “Conejo” Quiroga, y de Juliana Díaz y Maxi Giudici, el amor entre Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar llegó a su fin. En medio de rumores de separación, los ex participantes de “Gran Hermano” confirmaron la triste noticia con comunicados a través de sus redes sociales.





Los jóvenes que se enamoraron en el reality de Telefe publicaron las mismas palabras en sus respectivas cuentas de Instagram. "A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos les queremos decir que con Lu decidimos no estar más juntos", comenzó escribiendo el mediático de 19 años. Mientras la ex concursante se refirió a su ex pareja como “Na”.

A su vez, el integrante de “Fuera de Joda”continuó en Instagram: "No pasó nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto. Desde nuestro lado hoy no estamos más en relación, pero si nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde otro lado".

Ante las dudas, los ex “hermanitos” aclararon que el programa de streaming de Telefe que comparten va a seguir con ambos al frente. "Obvio que 'Fuera de Joda' va a continuar, además de los proyectos que tenemos juntos en pie", aseveraron.



Al igual que el joven, "La Tora" concluyó muy agradecida con sus seguidores de la red social: "Gracias por el respeto y el amor que siempre nos dan y más en este momento".