Las redes muchas veces generan efectos impensados, y este caso que acaba de ocurrir en Coronel Pringles es una muestra de esto.

Una mujer, recientemente separada, buscó descargar sus sensaciones a través de un video y a tal fin hizo uso de su cuenta de Tik Tok.

En su descargo, explicó que la veían caminando por las calles de su ciudad, con un tele bajo el brazo, porque acababa de separarse y no tenía problemas en pelearse a golpes de puño si era necesario, con tal de defender su elemento tecnológico.

“Me separé, pero el tele es mío. El tele me lo llevo. Nos cagaremos a trompadas, no me importa, el tele es mío. Si me ven en las cámaras de seguridad, no me lo robé, es mío” afirmó.

Rápidamente el corto se volvió viral y las reacciones no tardaron en llegar, entre palabras de aliento y bromas al respecto.