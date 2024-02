El Departamento de Policía de Parma, una localidad en el condado de Cuyahoga, en el estado de Ohio, ha sido quien ha dado la noticia: la actriz porno Kagney Linn Karter ha fallecido a los 36 años de edad y todo parece indicar que ha sido a causa de un suicidio.

La intérprete de cine para adultos, quien comenzó a trabajar en la industria a mediados de la década de los 2000, se habría quitado la vida el pasado jueves 15 de febrero, según detallan los informes policiales forenses. Los agentes encontraron su cuerpo sin vida en su vivienda de Cleveland y su caso se suma a otros recientes relacionados con el porno, como el de Emily Willis.

Fuentes cercanas a Karter han confirmado que se trató de un suicidio, así como le dijeron a los agentes que la actriz llevaba sumida varios días en una fuerte depresión. Asimismo, han iniciado una recaudación de fondos en nombre de su madre, Tina, para que recupere lo que ha tenido que gastarse en el funeral y las exequias.

Aunque de nacimiento era de Texas, Karter se mudó pronto a Misuri, donde se crio. Su sueño era ser actriz y cantante, por lo que se mudó a California, donde para ganar dinero se hizo bailarina exótica, lo que hizo que se peleara con ella su mánager. Aunque también trabajó como modelo, finalmente en 2008 realizaría su primera escena pornográfica para la productora Naughty America.

A partir de entonces se dedicaría casi exclusivamente a la industria del porno y a revistas eróticas, ganando varios premios por su trabajo como el Pet of the Month de la revista Penthouse o un par de AVN Awards, los máximos galardones de la pronografía.

Aun así, consiguió finalmente publicar un disco de música: lo hizo en 2018 con el nombre de Kagney Necessary. El álbum se titula The Crossover y no obtuvo demasiada repercusión.

Rachel y Megan, las dos amigas que han iniciado el micromecenazgo a través de un GoFundMe, son dueñas de un estudio de pole dance y gimnasio al que solía asistir Kagney, por lo que se hicieron muy amigas. La describen como alguien "con muchas facetas: actriz, cantante, bailarina, hija y amiga" que "desafortunadamente y a pesar de todos sus impresionantes logros y talentos luchó con problemas de salud mental a medida que pasaban los años".

"A pesar de la soledad que a buen seguro sentía dentro de su cabeza, continuó dando lo mejor de sí misma por estar ahí para sus amigos y para la comunidad que se preocupaba por ella. Luchó sus propias batallas con la misma tenacidad y energía que mostró en todas las demás áreas de su vida, con toda la fuerza de la que era capaz", finaliza.