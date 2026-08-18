La Policía de Bolivia detuvo este martes a Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei, en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. El argentino fue interceptado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires, horas después del ataque armado contra la abogada y activista Nadia Beller, señalada como su expareja.

Las cámaras de seguridad de un edificio registraron el momento en que dos personas vestidas como repartidores de delivery y con la cabeza cubierta por cascos de moto. De pronto, interceptan a la abogada Beller. Una de las personas saca un arma y le dispara tres veces a la mujer.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes en la zona norte de Santa Cruz. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde permanece internada con pronóstico reservado.

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Tras el ataque, los investigadores comenzaron a seguir distintas pistas sobre los autores y su posible vínculo con Cerimedo.

El exasesor presidencial fue detenido en el aeropuerto y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde quedó a disposición de la Justicia boliviana.

Video revela cómo fue el ataque armado contra la activista Nadia Beller https://t.co/I3Mn7MB5OC pic.twitter.com/1KPm4lvrSH — Enfoque News (@EnfoqueNewsD) August 18, 2026

La investigación busca determinar quiénes fueron los autores materiales del ataque y, especialmente, si Cerimedo tuvo participación en la planificación o en la contratación de los agresores. Por el momento, su detención responde a una investigación por su presunta vinculación con el atentado y no implica una condena.

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El caso generó repercusión tanto en Bolivia como en Argentina por el perfil político de Cerimedo, quien tuvo un vínculo cercano con el gobierno de Milei y es conocido por su actividad como consultor y estratega político. En Bolivia también mantiene vínculos con el actual oficialismo, según medios locales.

Las autoridades continúan analizando las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la investigación para establecer cómo fue organizado el ataque y cuál fue el vínculo entre los agresores y el detenido.