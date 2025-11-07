En el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo este jueves un allanamiento en la ciudad de Venado Tuerto. Las medidas fueron dispuestas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), a través del fiscal Iván Raposo.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Caparrós al 500, donde fue detenido Carlos Daniel R., sindicado como presunto responsable de la venta de estupefacientes en la zona.

La cocaína incautada.

Pruebas clave: droga, dinero y vigilancia

Durante el procedimiento, los agentes de la División Microtráfico – Región III, con apoyo de efectivos del Departamento Operativo Complejo y Grupos de Irrupción del GOT de Villa Constitución y Casilda, secuestraron 146,4 gramos de cocaína, $194.150 en efectivo y un teléfono celular.

El fiscal Iván Raposo llevó adelante la investigación.

Además del material incautado, la Fiscalía sostiene que existen registros fílmicos obtenidos en la vivienda del acusado, que lo muestran realizando presuntas maniobras compatibles con la venta de estupefacientes. También se sumaron testimonios de vecinos, quienes habrían señalado que en el domicilio funcionaba un punto constante de comercialización de droga.

Acusación y situación judicial

De acuerdo con la calificación legal provisoria, Carlos R. será imputado como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, un delito contemplado en la Ley Nacional de Drogas.

La orden de detención fue emitida tras un informe de tareas investigativas elaborado por el jefe de la División Microtráfico de la ciudad.