Este lunes, los fanáticos de Emilia Mernes se agolparon en las calles de Palermo, para estar cerca de su ídola en la entrevista que dio la cantante en Tapados de laburo del canal de streaming Olga. Entre bailes con Alex Pelao y juegos con Paula Chaves y todo el equipo del programa, contó cómo se conformaría su “equipo de los sueños” para formar una súper banda de pop con otras artistas argentinas.

“Emilia, ¿pueden hacer un súper grupo con todas tus amigas popstars argentinas?“, le preguntó Nacho Elizalde y la intérprete de “Perdonarte, ¿Para qué?” y “La_Original.mp3″ expresó, todo su entusiasmo. “Sería increíble. Muy increíble”, lanzó.

“Agarrás a tus amigas y hacés una gira”, le propuso el exparticipante de Bake Off Famosos. “¡Hagamos acá el pedido en Tapados de laburo!“, expresó, mientras pensaba en las artistas de nuestro país que la vienen rompiendo en la Argentina y en el mundo, que ficharía para su ”girl group". “Somos un montón”, señaló, mientras pensaba.

Tuvo elogios para Six Sex, “¡La amo, es una diosa!“, expresó, sobre la artista con quien realizó una colaboración en ”Pasarella", uno de sus últimos éxitos. “¡La amo! Es una diosa", destacó, pero al final dio su veredicto sobre cómo sería el grupo, que allí denominaron como “las Destiny’s Child argentinas”.

“Para mí tienen que estar Cazzu, Lali, María (Becerra), Tini...”, enumeró, mientras definía al grupo como “Las Avengers” y casi se olvidaba de una de sus amigas para la banda pop. “¡Y la Nicki (Nicole)! Si no la nombro me mata", completó. “Con todas sería espectacular. Sería muy épico”, agregó, ilusionada sobre la posibilidad.

✨Las Avengers del Pop✨Emilia Mernes pasó por OLGA y dijó que "seria increible hacer un super grupo de pop". Cazzu, Lali, Tini, María y Nicki, que casi de queda afuera. pic.twitter.com/RSh52KJfk7 — El Impacto (@elimpactocom) August 11, 2025

Incluso Emilia recordó cuando actuó junto a Lali y María Becerra en el Festival EQUAL de Spotify el Hipódromo de Palermo, show en el que también participaron otras artistas como Karina La Princesita, Marilina Bertoldi, Taichu, BB Asul, Connie Isla, Soledad y más. “Estuvo ‘epiquísimo’. Muy, muy lindo”, recordó, sobre la presentación que tuvieron en julio de 2023.

Durante la entrevista, la artista se sensibilizó por una sorpresa que le prepararon sus padres. Entre los fanáticos que se reunieron en el estudio vidriado del canal de streaming, aparecieron Gabriela Rueda y Pedro Mernes, sus papás, para saludarla.

“¡Nooo! ¡Mis papás!“, lanzó, mientras su madre le tiraba besos desde la calle, su padre la saludaba y Emilia daba un grito de emoción. ”Los amo. Pensé que ya se volvían a Nogoyá“, comentó, sensibilizada y con la voz quebrada. En ese momento su mamá le dijo que faltaba una hora para que partan a la ciudad natal de la cantante, donde ellos continúan viviendo.

“Los amo. Estoy contenta. Ellos vinieron conmigo a Chile y estamos felices porque hoy mi papá se hizo unos estudios y le salieron todos bien”, compartió, mientras sus seguidores la aplaudían por la noticia sobre la salud de su papá, quien hace unos años fue diagnosticado con un tumor en el estómago, justo cuando ella comenzaba su carrera como solista y se encontraba instalada en Miami, luego de su salida de la banda Rombai.

“Fue el momento más triste que me ha tocado pasar de tener que afrontar esto con mi familia y verlos sufrir. Me pone triste recordarlo. Pedía que ojalá me toque a mi y no verlo sufrir a él”, recordó en 2021 en su paso por PH, Podemos hablar. “Yo seguí trabajando porque tenía que pagar la clínica y a las semanas tuve el lanzamiento de mi primera canción. Lo hice con la fuerza que me quedaba y por él. Tuve que seguir trabajando sabiendo que mi papá estaba transitando por esto. Él ahora está bien, es más fuerte que cualquiera”, concluyó.