Las participantes protagonizaron una pelea explosiva por una base de maquillaje que terminó completamente fuera de control. La discusión escaló rápidamente entre gritos, insultos y amenazas, frente al resto de los participantes que intentaban seguir la situación desde el dormitorio.

Un verdadero escándalo explotó entre Gladys “La Bomba Tucumana” y Cinzia Francischiello, quienes protagonizaron un tremendo cruce que terminó en un mar de llanto, insultos y acusaciones gravísimas.

Todo comenzó por una insólita discusión relacionada con una base de maquillaje, pero rápidamente la situación escaló a niveles impensados y derivó en una feroz pelea cargada de tensión: “Cuando me sacaste la base oscura, ¿pensaste que no me iba a dar cuenta?”, lanzó Cinzia, visiblemente alterada. Y lejos de quedarse callada, La Bomba reaccionó indignadísima: “¿Cómo pensás que yo voya robarte? ¿Cómo te animás a decirme eso?”.

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¡Andá nena, volá! ¡Estas loca, tarad...! ¿Qué te pasa? No necesito una base. Sos una desubicada y una atrevida. ¿Cómo te animás a decirme eso? Te re zarpaste conmigo. Me acusaste de ladrona, cagon...“, agregó la cantante, muy movilizada.

Luego, completamente fuera de sí, apuntó durísimo contra Cinzia, en una conversación con Franco Zunino y Emanuel Di Gioia: “Es una atrevida mal, una desubicada, una serpiente, una bicha asquerosa, horrible. Es detestable”.

En medio del llanto, incluso pidió públicamente que la participante abandone el programa: “A toda la gente que me quiera a mí un poquito, les pido que esa chica se tiene que ir de acá”, cerró, completamente afectada.