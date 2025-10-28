Una joven de 26 años fue detenida en la mañana de este martes en un allanamiento que realizó la brigada operativa de la Policía de Investigaciones en Siripo al 1400, en barrio La Cerámica, por una causa penal por sextorsión. Está sospechada de haber participado en las extorsiones a un hombre que le había enviado imágenes íntimas a través de Facebook, quien terminó entregando un televisor de 50 pulgadas y 200 mil pesos producto de las presiones recibidas.

El operativo se llevó a cabo por solicitud del fiscal de la unidad de Imputados No Individualizados Carlos Covani, quien imputará a Candela Soledad C. en el Centro de Justicia Penal, cuando fije fecha y horario la Oficina de Gestión Judicial.

Según el legajo, la víctima habría recibido reiteradas amenazas de parte de desconocidos que exigían el pago de dinero y la entrega de bienes materiales, a cambio de no difundir información personal bajo el supuesto argumento de que la mujer con la que había intercambiado fotos el denunciado era una menor.

A partir de tareas investigativas realizadas por la PDI, se logró identificar a una mujer que estaría implicada en el hecho, motivo por el cual se solicitó la correspondiente orden de allanamiento.

Durante la diligencia, los agentes secuestraron cuatro teléfonos celulares, otros elementos de interés para la causa y aprehendieron a la joven, presunta responsable del delito, quien fue trasladada a sede policial.

Cabe mencionar que en el operativo, que contó con la colaboración del Grupo Táctico Multipropósito (GTM) de la Unidad Regional II para la irrupción y aseguramiento del domicilio, el personal policial también identificó a otras personas.