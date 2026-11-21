Una campaña municipal pensada para recordar el horario en que los vecinos deben sacar la basura terminó convirtiéndose en tema de debate en las redes sociales. En San Isidro, provincia de Buenos Aires, aparecieron afiches con una frase que llamó inmediatamente la atención: “Shacá la bashura de 18 a 20”.

La propuesta también modificó el nombre y la identidad gráfica del municipio para convertirlo en “Shan Ishidro”, en una referencia humorística al acento asociado con sectores de clase alta de la zona norte del conurbano bonaerense.

La iniciativa buscaba que los vecinos recordaran el horario permitido para disponer los residuos en la vía pública. Sin embargo, el tono elegido dividió opiniones: mientras algunos celebraron la creatividad, otros cuestionaron que la campaña reforzara estereotipos sociales.

Una campaña que buscó instalarse en la conversación

Desde la Municipalidad explicaron que la idea surgió de un chiste habitual sobre la manera de hablar de algunos habitantes de San Isidro. Según indicaron, ya se habían realizado campañas más tradicionales para comunicar el horario de recolección, pero no habían conseguido que el mensaje tuviera suficiente impacto.

La agencia publicitaria Jinetes, responsable de la propuesta, defendió el concepto y sostuvo que el objetivo era asociar el horario para sacar los residuos con una frase sencilla y fácil de recordar.

Sus integrantes consideraron que el humor y la creatividad podían funcionar como herramientas para captar la atención de los vecinos.

Las redes sociales dividieron opiniones

Los afiches rápidamente llegaron a las redes sociales, donde cosecharon reacciones de todo tipo.

Algunos usuarios destacaron la originalidad de la propuesta y la consideraron un chiste interno propio de San Isidro. Otros, en cambio, cuestionaron el recurso y señalaron que podía resultar ofensivo o estigmatizante.

Entre los comentarios críticos aparecieron calificativos como “básico” y cuestionamientos por considerar que la campaña se apoyaba en prejuicios vinculados con la clase social.

Ramón Lanús pidió disculpas

Ante la repercusión, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, publicó un video en sus redes sociales para referirse a la controversia.

El jefe comunal reconoció que la campaña había conseguido generar conversación y atención, aunque admitió que no habían previsto que algunas personas pudieran sentirse ofendidas.

“Quiero pedir disculpas, perdón si alguien se sintió ofendido. No fue la idea”, expresó Lanús, quien insistió en que el propósito no había sido generar malestar.

Así, una campaña que pretendía recordar una regla cotidiana de convivencia terminó abriendo una discusión sobre los límites del humor en la comunicación institucional.