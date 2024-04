Shakira finalmente anunció las primeras fechas de su gira mundial, "Las mujeres ya no lloran", y enloqueció a los fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante escribió: "Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial Las mujeres ya no lloran, una celebración para mi manada".

"La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima. Las fechas internacionales se anunciarán pronto, así que estén atentos", adelantó.

Y detalló: "Regístrense para el Wolfpack en Shakira.com para tener la oportunidad de conseguir tus boletos para EE.UU. / Canadá durante mi preventa para fans este viernes, 4/19, antes de la venta general el lunes, 4/22. Que ganas de verlos a todos y celebrar juntos".

¿Cuándo viene Shakira a la Argentina?

Pese a que aún no anunció cuándo vendrá a la Argentina en el marco de su gira, en los últimos días participó del festival Coachella junto a Bizarrap, con quien grabó la explosiva "Session 53" y "La fuerte" (canción de su último disco), y generó expectativas.

"Esto es increíble, no saben el gusto que me da verlos. Es lo máximo estar aquí, contigo que eres mi amigo. Hoy no me puedo contener, tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira. ¡Por fin!", había revelado Shakira ante la ovación del público.