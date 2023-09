Ya va más de un año de plena catarsis musical. Sin embargo, Shakira no se cansa y le sigue tirando con todo a su expareja, Gerard Piqué. Ahora, en su nuevo tema llamado “El Jefe”, la cantante volvió a hacerlo. Esta vez fue contra su exsuegro, Joan Piqué.

“Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, disparó. Eso, hizo que se generaran múltiples teorías.

En las redes, lo que sorprendió a los seguidores de la colombiana es la presencia de Lili Melgar en el videoclip. Ella fue la niñera de los hijos de Shakira en Barcelona. Y, según se especula, fue la que destapó la infidelidad del jugador de fútbol.

Al final de la canción, la letra dice: “Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización”. Además, tiene un primer plano a cámara lenta en el vídeo musical. Por eso, muchos piensan que el jefe odiado está ni más ni menos que en la familia del jugador.

La que se metió en esta novela es también la hija de la niñera: tiró diferentes mensajes en su cuenta de Twitter, con frases como “Para ti esta canción mamá” o “A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira”.

“Para los que no saben el contexto de esta parte de la canción: ella es Lili Melgar nana de los niños de Shakira. Lili sale en el vídeo y Shakira menciona que no fue indemnizada, se sabe que Piqué no pago lo que a ella le debía. Por eso la referencia”, aseguró.

Y los rumores no paran: según apuntan las teorías, Shakira habría pagado más de un millón de euros por la aparición de Melgar en el videoclip. La relación entre ambas se fortaleció al punto de que, ahora, es la niñera de Milan y Sasha en Miami.

La nueva canción de Shakira: la letra completa

Siete y treinta ha sonado la alarma Yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede Llevo a los niños a las nueve

El mismo café, la misma cocina Lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda Otro día en la oficina

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y él en Mercedes Benz Me tiene de recluta El muy hijo de puta, yeah

Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa’ ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario

Estás soñando con irte del barrio Tienes todo pa’ ser millonario Gustos caros, la mentalidad Solo te falta el salario

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura Pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y él en Mercedes Benz Me tiene de recluta Te tienen de recluta El muy hijo de puta El muy hijo de puta