El conductor tras escuchar un comentario de la participante y cuando tomó contacto con la casa por segunda vez la increpó.

Santiago del Moro se volvió tendencia después de retar a Martina Pereyra en pleno vivo de Gran Hermano (Telefe). Tras haber cortado el contacto con la casa, el conductor regresó para aclarar puntos con la participante, pero sus formas fueron tan hostiles que el público lo rechazó inmediatamente.

¿Qué pasó entre Martina y Santiago del Moro?

Siete jugadores bajaron de la placa multitudinaria de voto positivo y el resto continúa rumbo a la gala de eliminación del próximo domingo 6 de abril en la casa de Gran Hermano.

Puede interesarte

Santiago del Moro fue revelando nombres de manera intercalada y los “salvados” fueron dados a conocer de manera azarosa y no por el orden de mayor cantidad de votos recibidos para continuar en la casa: Eugenia Ruíz, Chiara Mancuso, Selva Pérez, Luz Tito, Santiago “Tato” Algorta, Ulises Apóstolo y Catalina Gorostidi se salvaron y continuarán al menos una semana más en la casa de Gran Hermano.

Del Moro cagó a pedos a Martina.

MARTINA CASI LLORA.#GranHermano pic.twitter.com/Qh4YngWlp8 — goyi clips 🌐 (@goyii_cm) April 4, 2025

En un momento, el conductor hizo un alto. Sin embargo, de pronto dijo ante cámara, visiblemente molesto: "Pará, pará. Quiero entrar. ¿Quién es la que dice 'dejó para lo último', Martina?. ¡Pero chicos, a mí me dan los sobres! Me da lo mismo... Esa cosa de tomárselo personal. Nadie es tan importante".

Entonces reingresó a la casa, llamó a Martina y le dijo frente a todos: "Martu, escuchame. Chicos, lo mío es una batalla perdida, ¡y si tienen algo para decirme, me lo dicen en la cara, de frente! Te escuché recién decir 'me lo hace apropósito'. Yo, la escribana me entrega los sobres y los leo uno y uno. Es mi trabajo. No se enojen conmigo". Ante su palabra, Martina solo se disculpó.

😢 "Todas las peleas me hacen muy mal" 💔 Martina rompió en llanto contando cómo fueron sus últimos días en la casa 😞



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/BF3bvuQQel — Gran Hermano (@GranHermanoAr) April 4, 2025

Sin embargo, en la siguiente entrada de del Moro a la casa para terminar de revelar quién quedaba en placa, Martina empezó a llorar apenas el conductor le preguntó cómo estaba.

La participante dijo: "A mi la tensión y las peleas me hacen bastante difícil, soy muy sensible y las percibo mucho. Los días que la casa está subida de tono me hace pelota. Sé que es el juego, pero cuando hay discusiones me voy".

Puede interesarte

Una vez que del Moro se despidió de la casa y volvió al piso, lanzó de una: "¿Saben qué le pasa a Martina? Está entre los fuegos", en referencia a los grupos en la casa. Sin embargo, los internautas desestimaron rápidamente esto, afirmaron que Martina dijo eso para tapar que lo que la había hecho sentir mal había sido, justamente, el conductor.

Continúan en placa Lourdes Ciccarone, Juan Pablo de Vigili, Lucía Patrone, Sandra Priore, Claudio Di Lorenzo, Katia Fenocchio y Martina Pereyra. Uno de ellos será eliminado el próximo domingo 6 de abril.