La víctima llegó a un supermercado y fue sorprendida por dos personas que se movilizaban en una moto. Alcanzó a dispararles antes de que escaparan. Cuál es la principal hipótesis de la investigación.

Un hombre fue asesinado de un balazo en el pecho cuando estaba bajando de su camioneta frente a un supermercado de Ingeniero Budge. Por el crimen fue detenido uno de los dos presuntos atacantes, que tenía una herida de bala en el cuello. El momento del ataque quedó registrado en un video y los investigadores intentan determinar si se trató de una venganza o de un intento de robo.

Según informaron fuentes de la investigación a Diario Conurbano, cuando Britos Alcaraz estaba por bajar del vehículo, dos delincuentes que se movilizaban en una moto se acercaron, frenaron y le dispararon.

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La víctima advirtió lo que estaba sucediendo, sacó un arma y efectuó varios disparos. Tras ello, los dos hombres escaparon del lugar en la moto.

Un hombre de 53 años fue asesinado de un disparo en el pecho cuando bajaba de su camioneta, en hecho ocurrido en Ingeniero Budge. Por el hecho fue detenido uno de los presuntos atacantes. No está claro aún si se trató de un ajuste de cuentas o de un intento de robo. pic.twitter.com/TNoBq4qOrP — Expediente Cero (@Expediente_Cero) August 17, 2026

Luego del llamado al 911 por parte de los testigos, efectivos de la zona desplegaron un rastrillaje por el barrio y lograron detener a uno de los presuntos atacantes. El sospechoso tenía un roce de bala en el cuello, una lesión que, de acuerdo con los investigadores, confirmaría que Britos Alcaraz llegó a defenderse de la agresión.

El hombre de 53 años murió junto a su camioneta como consecuencia del disparo que recibió en el pecho.

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Mientras avanza la investigación, todavía no está definido cuál fue el motivo del ataque. La principal hipótesis de los investigadores apunta a una posible venganza, aunque tampoco descartan que los delincuentes hayan intentado robarle y que el crimen se haya producido cuando la víctima se resistió.

La causa quedó a cargo del fiscal Nicolás Espejo, titular de la UFI 7 de Lomas de Zamora.