Dos personas permanecen detenidas desde este domingo, acusadas de formar parte de una red de microtráfico de drogas que funcionaba en los barrios Centenario y Varadero Sarsotti, de la ciudad de Santa Fe.

Los allanamientos fueron ordenados por la justicia provincial. Foto: Prensa PNA

Las detenciones se produjeron en el marco de un operativo llevado a cabo por efectivos de la delegación Santa Fe de la Prefectura Naval Argentina (PNA), en el que se allanaron siete domicilios de los mencionados barrios del extremo sur de la capital provincial.

Ley de microtráfico

Los allanamientos fueron ordenados por el juez del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia, Sebastián Szeifert y con la intervención del Fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Lacuadra, quien investiga hechos por infracción a la Ley Provincial 14.239 de Microtráfico.

Además de los dos detenidos -un hombre y una mujer-, fueron aprehendidas tres personas más -una mujer y dos varones-, las cuales fueron liberadas tras su identificación.

Puede interesarte

Secuestro

Como resultado del procedimiento, PNA incautó 296 gramos de marihuana (plantas y plantines); 78 gramos de cocaína (equivalente a 234 dosis); así como una pistola Bersa calibre 22 y 131 municiones de diversos calibres; 8 teléfonos celulares, $ 115.750 en efectivo y una balanza de precisión.

Además de la droga se incautó un arma, celulares y dinero en efectivo. Foto: Prensa PNA

En el operativo intervinieron efectivos de la Prefectura Santa Fe, con apoyo de personal y medios de las Prefecturas de Zona Bajo Paraná, Rosario, Paraná, Diamante, La Paz, Victoria, Arroyo Seco y Villa Constitución, así como del Departamento de Investigaciones del Narcotráfico y la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones.