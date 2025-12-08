El espíritu navideño llegó a la casa de Wanda Nara con una dosis extra de glamour y originalidad. En la cuenta regresiva para las fiestas, la empresaria, conductora y protagonista de la última edición de MasterChef Celebrity (Telefe), volvió a dejar su marca en el universo de las celebridades apostando a una ambientación de película para esperar la Navidad junto a sus cinco hijos. En los últimos días, mientras en Turquía Mauro Icardi y la China Suárez utilizaban adornos navideños en su mansión de Estambul, la mediática decidió redoblar la apuesta y sorprender a sus seguidores con una puesta en escena única en su departamento del Chateau Libertador, en Buenos Aires.

A través de sus historias de Instagram, Wanda mostró en detalle el resultado final de la decoración navideña que eligió para su hogar. El estilo estuvo a la altura del personaje: además de sumar los clásicos árboles, cascanueces, caballos, luces y guirnaldas, la empresaria dejó en claro los lineamientos y confiando en manos expertas los detalles y los toques de innovación. Orgullosa de la elección, encendió la cámara de su celular y despejó cualquier duda: la Navidad 2025 tiene su propio “palacio” en el living Nara.

Esta vez, el desafío fue mucho más allá de un árbol decorado. Wanda decidió que cada uno de los integrantes de su clan tenga su propio símbolo: siete árboles de Navidad fueron ubicados estratégicamente en el living de su residencia. Un central, imponente y alto, y otros seis hacia ambos costados, todos repletos de luces, esferas y ositos en la base, bajo la mirada de dos trineos y un cascanueces gigante que da la bienvenida al entrar: iconografía perfecta para lograr el efecto “postal de película” que buscaba.

Uno de los detalles más personales y que más comentarios despertó fue, sin dudas, el árbol que eligió para el centro del salón. Allí, Wanda colgó decenas de imágenes estilo polaroid: cada foto la mostró junto a sus hijos, Valentino, Constantino, Benedicto, en incluso las dos pequeñas que tuvo con Icardi, a lo largo de los años. Desde su infancia hasta postales de este año, las imágenes tejieron una suerte de árbol genealógico visual y un homenaje a la unión de su familia, incluso en tiempos de turbulencia mediática y judicial.

Como era de esperarse, las imágenes del imponente despliegue corrieron como reguero de pólvora en redes sociales y plataformas. Y, también como era esperable, las comparaciones no tardaron en llegar: “Mañana la Tati pide que llenes de árboles de navidad su living”; “Cómo humillar a tu ex, lección 1000”; “Es nuestra Kim Kardashian criada a base de Don Satur”; “Se nota que Mauro reutilizó la decoración del año pasado”; “La China debe estar llena de envidia”; “La decoración que metió Wanda Nara para Navidad, por dios”; “Qué nivel esa decoración”, se leía entre los cientos de mensajes, memes y reacciones que multiplicaron el alcance de la publicación.

En paralelo, muchos usuarios celebraron la originalidad y atención al detalle del proyecto, que dejó en evidencia un concepto de hogar donde la ostentación y el toque personal conviven, y donde cada rincón puede transformar lo cotidiano en un recuerdo para siempre. Pero hasta ahora, la mediática se reserva el gesto más esperado: no compartió las imágenes de sus hijos al ver la decoración terminada, alimentando la expectativa sobre las sorpresas y reacciones familiares que seguramente llegarán cerca de la Nochebuena.

Y así, mientras las luces de Navidad iluminan cada rincón de la casa, Wanda demuestra una vez más que el secreto de su influencia está en la capacidad de sorprender, reinventarse y convertir cada evento familiar en un hecho mediático y memorable.