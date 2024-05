Lali Espósito se destaca en el jurado de Factor X España y se maravilló con un participante catalán en silla de ruedas que interpretó un rap.

Así como tiene un enorme éxito en la Argentina, Lali Espósito supo establecer su carrera también en España. Su participación en la serie Sky Rojo (Netflix) dio mucho de que hablar y gracias a su trabajo, talento y carisma, logró asentarse en suelo europeo. Tanto es así que actualmente integra el jurado de la versión española de Factor X (Telecinco), y aunque está en otro continente, su esencia, sus chistes y su picardía, siguen vigentes. En uno de los programas de esta semana, se maravilló con un participante catalán en silla de ruedas que interpretó un rap y hasta le tiró onda. No obstante, desconocía un detalle: la novia del joven estaba en el estudio en ese momento.

“No pienso volver a mi país sin haber encontrado el factor X”, dijo Lali Espósito el día que debutó en el ciclo de talentos. Sus compañeros en el jurado son la compositora Vanesa Martín, el cantante Abraham Mateo y el músico Guillermo “Willy” Bárcenas. Ellos son los encargados de elegir a los mejores participantes de la temporada.

Justamente esta semana dijo presente Oscar, un joven catalán de 23 años nacido en Barcelona. Cuando le llegó la hora de presentarse dijo: “Soy jugador profesional de baloncesto en silla de ruedas. Soy también deportista paralímpico. Fui campeón de Europa y participé en las paralimpíadas de Tokio”. Todos quedaron gratamente sorprendidos al escucharlo e incluso Bárcenas le advirtió que faltaba poco para los Juegos Paralímpicos de París, que se desarrollarán entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre.

El participante, en tanto, contó que en Tokio quedaron en el cuarto puesto y se llevaron un diploma y que ahora trabajaba para París. “Es más, estaba concentrado esta semana y me dieron un día libre para poder venir para aquí, así que súper contento”, expresó. Acto seguido se dispuso todo para que empezara con su performance y desde ese momento ya se pudo advertir el entusiasmo de Lali: “¡Wow, quiero escuchar esto ya!”.

Así fue la presentación de Oscar en Factor X que recibió aplausos de pie de Lali

El catalán interpretó un rap y cuando terminó, recibió aplausos de pie de parte del jurado. “Me pareció muy bonito. Seguro tuviste que luchar muchísimo en tu vida y me encanta que te hayas atrevido a venir a Factor X y enseñarnos lo que hacés porque nos encantó”, expresó “Willy” Bárcenas. Más tarde llegó el turno de la intérprete de “Baum Baum”, que quedó conmovida con la actuación.

“Siento que a veces se le quita mérito a sonidos que nacieron en la calle o en los suburbios, como es el rap. Me encanta que lo hayas traído, me parece una propuesta súper diferente”, sostuvo la artista, aunque después hizo un comentario que probablemente no estaba en el guion: “Y yo te voy a decir dos cosas. Sos Catalán y rapero... Sos un poco mi debilidad, ¡cuidado!”.

Oscar en tanto, lanzó una risa nerviosa y le respondió: “Muchas gracias, muchas gracias. Se me van a enfadar por ahí atrás”. Al advertir que el joven estaba en pareja, la cantante rápidamente pidió disculpas con su cuota de humor característica: “Ay perdón, perdón. Un beso a tu chica. Todo bien, te juro, era un chiste. Soy Argentina hago chistes”.

En tanto, la novia de Oscar que estaba esperándolo para cuando saliera del escenario, no dudó en decirle: “Es normal. Es guapísimo, yo te entiendo”. “Es guapísimo y rapero, hija”, acotó Espósito. Tras el divertido intercambio, el jurado votó y el joven recibió cuatro “sí”, por lo que continúa en la competencia.