Thiago Medina y Daniela Celis viven con gran felicidad la familia que formaron junto a sus gemelas Laia y Aimé, quienes acaban de cumplir 6 meses. A través de las redes la pareja vive compartiendo el día a día de sus hijas, como los primeros pasos en su paternidad. Parece que el exparticipante de Gran Hermano está preocupado por lo rápido que vienen creciendo sus hijas.

El exconcursante del reality compartió un video en donde aparece haciéndolas firmar un supuesto contrato con una promesa que espera que sus hijas cumplan a rajatabla. “Sin novios hasta los 25″, escribió en una hoja, a la que le escribió los nombres de las bebés para que cada una ponga su firma al pie. Sentadas en sus sillitas y muy tranquilas con su papá sosteniéndoles un marcador, las nenas hicieron un garabato.

Pero no es todo. Hacia el final de la filmación irrumpió Pestañela para mostrarse en desacuerdo con el pedido que quería el muchacho que sus hijas firmen. Sin vueltas, y en un claro paso de comedia, terminó tomando el papel para hacerlo trizas. “Cuando crees que solucionaste tus traumas del futuro. Estuvo cerca”, comentó el posteo el influencer, que entre muchísimas reacciones tuvo la de Julieta Poggio. “Las amo. Ja, ja, ja”, escribió.

Hace unos días Daniela compartió un lado no tan conocido de ella. Desde un video que compartió en sus redes manifestó su angustia. “Hace unos días estaba mal (no hay de qué preocuparse, son momentos). Me resultaba todo difícil y colapsé por primera vez, siendo madre, y me encontré con una situación fuera de mi zona de confort, no encontré mi espacio, ni el tiempo”, confesó, a través de sus historias en la plataforma de Instagram, desde donde apareció llorando.

En esa misma línea, continuó: “Hoy en día reflexiono y pienso... ‘¡Qué mundo hay en detrás de una madre!’. Mi intención era ser sincera con ustedes y mostrarles tanto lo bueno como lo malo, pero en ese momento no me animé. Hoy que estoy mejor les voy a compartir un poquito de mi realidad también y lo que nadie/pocos ven…”, señaló.

Si bien la ex GH destacó el gran apoyo y sostén que ha resultado su círculo cercano, en especial su familia y novio, quien es el padre de sus gemelas, lo cierto es que confesó que “me veo diferente, me siento distinta, y es todo nuevo para mí siendo primeriza…”. A su vez, aprovechó para mostrarles a sus seguidores la otra cara de la maternidad, específicamente la etapa del puerperio. Entre lágrimas y maquillaje corrido, la creadora de contenido decidió sacar a flote toda la angustia que tenía contenida hasta ese momento.

“Yo hacía silencio, que nadie se entere, para que los bebés ni se despierten, que es todo lo que más se puede hablar. ¿Cuál es el momento en que entrás en crisis, entrás en llanto? No existe. Esto que me pasa es real, saber que una mamá pasa toda la vida sin tener ni 15 minutos para descargarse”, se sinceró.

En una nota en abril de este año, la pareja se abría sobre su noviazgo y la atracción que los une. “¿Qué es lo que más te enamoró de mí?”, le preguntó Thiago a Daniela. A lo que ella no pudo evitar tentarse y exclamó: “Ay no sé si se puede decir eso”, y luego explicó: “Obviamente con Thiago nos conocimos dentro de la casa (de Gran Hermano) pero yo me enamoré de él fuera del reality, cuando lo conocí realmente”, comentó ella.

Acto seguido, indagó en la respuesta. “Sabe todo el mundo que tenemos mucha piel, mucha química, mucho fuego. Tenemos dos hijas que por algo llegaron. Nada, nuestra primera vez sin cámara dije es él, quedé completamente enamorada”, sumó Celis confirmando que una de las mayores virtudes que tienen en la pareja es la conexión a nivel físico y sexual.