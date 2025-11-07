En horas de la madrugada de este viernes, alrededor de las 4:55, personal de la Brigada Motorizada de Avellaneda intervino en un accidente de tránsito ocurrido sobre calle 21, entre calles 18 y 20.

Por causas que se tratan de establecer, cuatro ciclistas domiciliados en la ciudad resultaron lesionados tras ser embestidos por un automóvil Chevrolet Celta, cuyo conductor se dio a la fuga luego del siniestro.

Los heridos fueron trasladados por una unidad sanitaria al Hospital Central, donde recibieron atención médica.

Posteriormente, y tras un rápido operativo, personal del Comando Radioeléctrico de Avellaneda localizó el vehículo con daños visibles en el parabrisas en calle 21 al 1600, sin ocupantes a bordo.

El propietario del rodado, un hombre mayor de edad, fue identificado en sede policial, mientras que personal de la Guardia Provincial le practicó el test de alcoholemia.

Puede interesarte

Se dio intervención al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, continuándose con las diligencias de rigor.