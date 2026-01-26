Sofía Pachano y Santiago Ramundo vivieron una de las emociones más grandes de sus vidas con el nacimiento de su primer hijo, Vito. La pareja, que había compartido con sus seguidores la ansiedad y la felicidad de la espera, celebró la llegada del pequeño con un sentido posteo en redes sociales, donde no faltaron las palabras de amor, los agradecimientos y un tierno álbum de fotos familiar.

“19-01-26 Vito Ramundo Pachano, bienvenido…”, escribió Sofía al comienzo del posteo. Y continuó con la pregunta que resume el sentimiento de todo padre primerizo: “¿Cómo te puedo amar así si recién te conozco?”. Las imágenes que acompañaron la publicación transmitieron la calidez y la intimidad de esos primeros momentos en familia. En una de las postales, Sofía, con remera blanca y el cabello recogido, sostenía a Vito en brazos, envuelto en una manta blanca, mientras Santiago los rodeaba con el brazo y toma la selfie frente al espejo, los tres en un ambiente hogareño y lleno de luz.

En otra de las postales, la pareja enfocó un primer plano de las diminutas piernas y pies de Vito, recostado sobre una manta decorada con dibujos de animales y hojas en tonos claros. El body blanco lleva bordado su nombre, detalle que el pequeño vistió especialmente para su primer día en casa. Más adelante, se ve a Vito dormido, cubierto con una manta estampada y un gorro tejido color crudo; una pulsera identificatoria en la muñeca izquierda y su cabello oscuro asomando bajo el gorro completan la postal. Por otro lado, el álbum incluyó una foto de Santiago en una silla de hospital, vestido con uniforme médico verde claro y una gran sonrisa, teléfono en mano, en una habitación de paredes blancas y mobiliario clínico.

En el texto, Sofía continuó con un agradecimiento sentido: “Es un posteo de agradecimientos porque Vito llegó con el mejor equipo de profesionales y a la mejor familia. Gracias mamá y papá, miren la cara de esos abuelos, LOS AMO. Gracias familia y amigos, qué bendecido es Vito de todos los brazos que lo rodean”. La bailarina y actriz dedicó además unas palabras especiales al equipo médico que los acompañó desde el primer momento de la gestación hasta el parto, reconociendo el profesionalismo y el cariño con que los guiaron en esta nueva etapa.

Pero el mensaje más emotivo fue para Santiago, su pareja y padre del bebé. “La importancia de tener un compañero como Santi en este momento. Te amo, no puedo escribir sin llorar, es una locura este bebé que hicimos”, expresó, dejando ver la felicidad y la complicidad del momento.

La secuencia de fotos familiares se completó con una serie de postales que reflejaron el reencuentro generacional: Vito en brazos de sus abuelos, Aníbal Pachano y Ana Sans, sentados y sonriendo mientras sostienen al pequeño. La emoción y el orgullo de los abuelos se percibe en cada gesto, y la imagen se suma a la historia de una familia que celebra la llegada de un nuevo integrante.

El cierre del álbum fue una imagen grupal, tomada en una habitación luminosa de la clínica, donde se ve al flamante padre en primer plano, rodeado de familiares y amigos, todos sonriendo a la cámara y acompañando a Sofía, que sostiene a Vito en brazos. El ambiente, amplio y cálido, con detalles de madera y cuadros en las paredes, transmitió la alegría y la contención que rodean a la pareja en este momento único.

Así, entre abrazos, primeras miradas, y la emoción de los primeros días, Sofía y Santiago dieron la bienvenida a Vito en un entorno de alegría y esperanza, celebrando el milagro de la vida y el comienzo de una aventura inolvidable.