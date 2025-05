A seis semanas de convertirse en mamá de Marco, Sol Pérez sorprendió a sus seguidores al mostrarse en excelente forma física, generando tanto admiración como controversia. La conductora, que mantuvo una rutina de entrenamiento durante todo el embarazo, reapareció en redes para contar cómo está transitando el posparto y cuáles fueron sus claves para sentirse bien consigo misma.

“Muchos me preguntan qué me ayudó a recuperarme. Para mí, los pilares fueron la alimentación, la hidratación y el ejercicio progresivo”, explicó Sol, quien actualmente es panelista en El Debate de Gran Hermano. Aunque utiliza una faja postparto, aseguró que su enfoque no fue estético, sino centrado en su salud mental y física.

Sin embargo, sus publicaciones despertaron críticas por mostrar una imagen muy alejada de la que atraviesan muchas mujeres tras dar a luz. Frente a los cuestionamientos, respondió con firmeza: “No busco ser ejemplo, solo comparto mi proceso. ¿Está mal querer sentirme bien? ¿Debo dejarme de lado por lo que otros creen que debe hacer una mamá?”

En medio de este revuelo, Sol también atraviesa un momento feliz en lo personal: hace poco se casó con su pareja, el empresario Guido Mazzoni, en una emotiva ceremonia civil rodeados de sus seres queridos. Para quienes la conocen, su presente es reflejo de una etapa de plenitud, esfuerzo y decisiones personales que sigue defendiendo con convicción.