En las últimas horas, Soledad Aquino destapó una interna familiar con Marcelo Tinelli que era desconocida hasta el momento y que dejó a todos completamente sorprendidos.

La primera esposa del conductor se animó a contar algo de lo que nunca se había hablado y dijo que le pidió trabajo a su exmarido, pero él no solo que no se lo consiguió, sino que la bloqueó.

Todo estalló cuando Soledad publicó una foto en su cuenta de Instagram recordando viejos buenos tiempos junto al presentador. “¡Qué tiempos aquellos! Tirando fotos aparecen estas fotos. Qué jóvenes, ¿no?”, escribió Aquino en el pie de la imagen.

Un seguidor vio la postal y comentó: “Vos seguís teniendo el mismo poder. Poder con el que hiciste grande a Marcelo. Usina de buena onda y amor ¡Te quiero”. Lo que nunca imaginó el usuario fue que su mensaje iba a generar una polémica feroz.

Aquino le contestó al follower y le dijo: “Hoy es lo opuesto. Me bloqueó porque le pido ayuda económica y trabajo”. Indignada, la exesposa de Marcelo cerró: “Una vergüenza”.

Semejantes acusaciones de parte de Aquino despertaron la preocupación de Micaela y Candelaria Tinelli, las hijas que tuvieron juntos el presentador y Soledad.

Aunque Marcelo prefirió no defenderse ni opinar del tema, sí lo hicieron sus hijas. “Si la gente supiera lo que te ayuda papá…”, disparó Micaela, mientras que Candelaria sumó: “Qué pifiada está la gente”.

Soledad Aquino recordó su separación de Marcelo Tinelli: “Al principio fue un horror”

El año pasado, en medio de las dificultades de salud de Soledad Aquino, toda la familia Tinelli se mostró muy unida. Consultada respecto a la buena relación que mantienen hoy, la ex del conductor dejó en claro que fue todo un proceso.

“No te voy a mentir, al principio fue un horror: lloraba todo el día, iba a terapia todos los días. Nunca pensé en separarme. Estaba enojada cuando ponían ‘la ex de Marcelo’. Y decía: ‘Pucha, yo soy Soledad Aquino’”, explicó en e programa Mamás Felices.

Entonces recordó que el fin de la relación con Marcelo Tinelli y el inicio de romance del conductor con Paula Robles. “Me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo, porque la veía más que a mí”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que no fue fácil: “No puedo mentir porque fue muy inmediato. No lo dejaba entrar a casa al cumpleaños de las chicas”.