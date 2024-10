Soledad Fandiño compartió este lunes mediante su cuenta de Instagram un video en el que contó que tiene cáncer de mama. La exmodelo se sinceró ante sus más de un millón de seguidores y explicó que transitó por una cirugía tras darse cuenta de que, como ella misma dijo, algo no andaba bien en su cuerpo.

“Hace poco pasé por una cirugía, que comenzó cuando mi intuición me convenció con que algo no andaba bien. A veces nuestro cuerpo nos habla de maneras sutiles y es importante escucharlo. El diagnóstico de cáncer de mama no es fácil, mucho menos las palabras que escuchamos de los demás, a veces sin querer, lo que dicen puede doler, o dar miedo o incertidumbre”, comenzó el video la modelo. Y agregó: “Pero quiero que sepan que aunque no podemos controlar lo que los demás nos dicen, sí podemos elegir cómo lo recibimos. Siempre debemos volver a escuchar esa voz interior, nuestra intuición que nos guía en momentos difíciles”.

Y agregó: “Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo. Hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, para cuidarnos, para avanzar, actuar y buscar opciones y apoyo es parte esencial del proceso, por eso les quiero agradecer a todos los que me dejaron un mensajito, los que estuvieron alrededor mío. Me estoy recuperando, estoy sanando y con toda la fe del mundo”.

Fandiño acompañó el video con un texto en el que dejó en claro que su intención es concientizar a las demás mujeres acerca de la enfermedad. “A partir de mi experiencia personal, quiero ir compartiendo información, herramientas y recursos que me han sido útiles en este camino. Mi objetivo es ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo, o que simplemente necesiten saber más sobre el tema. Hay mucho que podemos hacer para cuidarnos, y espero que lo que comparta acá les sirva como una guía y un apoyo. Estén atentos, porque voy a ir subiendo más contenido que puede marcar una diferencia en su proceso de sanación. No estamos solos”, expresó.

Cabe recordar que, días atrás, publicó una foto en la que mostró su posoperatorio y más tarde agregó un posteo en el que se refirió a la intervención, pero evitó mencionar su diagnóstico.

“Detrás de cada uno hay una historia. La primera foto es de hace unos días. Sabía a lo que me enfrentaba, pero intentaba distraerme un poco, mantenerme fuerte, positiva, decidida y sobre todo ser valiente a pesar de todos mis miedos. Mostrarme como si nada pasara”, escribió y sumó: “Las otras fotos son de ayer, antes y después de la cirugía. Con mi tía, mi familia, mi hijo, mis compañeras de vida, Vero y Mariana, que se quedaron conmigo a pasar la noche en el sanatorio”.

Y finalizó: “Siento una gratitud infinita hacia mis médicos, enfermeras, toda mi familia, mis amigos y los que me acompañaron y lo siguen haciendo en estos días. Hoy estoy muy bien, sanando”.

La reacción de los famosos tras el comunicado de Soledad Fandiño

A pocas horas de dar a conocer la cirugía a la que se sometió, la exmodelo recibió un amplio apoyo de diferentes personalidades del mundo de la farándula. Una de las que se hizo presente en la sección de comentarios fue Jimena Barón, quien manifestó: “Dale, Sole, hermosa, fuerza”. Después le siguieron los mensajes de Andy Kusnetzoff: “Vamos Sole”; el de María del Cerro: “Todo estará bien, sos pura luz”. Y el de Guido Zaffora: “Te quiero Sole, vamos”. Por su parte, Mariana Fabbiani y Florencia Tesouro agregaron emoticones con corazones.