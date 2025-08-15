Sofía Gonet sigue soltera tras su ruptura con Homero Pettinato, pero tiene muy en claro qué tipo de hombre busca para el futuro.

“¿Le darías una chance a un pibe común y laburador, clase media?”, le preguntaron desde las redes sociales y ella dio una respuesta contundente: “No”.

Después le consultaron sobre la soltería. “¿Estar soltera te sienta de verdad o sólo soy yo con mis suposiciones?” y ella dijo: “Sí, a todas. Estar soltera está infravalorado".

Otra pregunta sobre sus vínculos fue: “¿Querés conocerme y casarnos luego?”, a lo que contestó: “Yo soy más de casarnos y conocerte luego”.

Sofi Gonet se separó de Homero Pettinato y sorprendió con un video en el que explicaba que prefería huir de su tristeza y divertirse en Miami. Al regresar hizo otro posteo en el que criticó todo lo que le molestaba de él y lo dejó muy expuesto al revelar intimidades muy vergonzosas.