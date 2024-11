En la noche del martes 19 de noviembre, Mimi Alvarado se convirtió en la más reciente eliminada del Cantando 2024, el popular certamen televisivo transmitido por el canal América. Con el 55,4% de los votos, la audiencia decidió que Camila Lattanzio, exintegrante de Gran Hermano, continuara en competencia, relegando a la dominicana, quien acumuló el 44,6%.

“La pareja que sigue en el certamen es la pareja de Cami Lattanzio”, anunció la conductora del programa, Florencia Peña, desatando una mezcla de alegría y tristeza entre los participantes y el público. Mimi Alvarado, novia de Luciano El Tirri, se despidió con un tono desafiante: “Son todos turbios acá. Y un consejo: señores, generen contenido, hagan cosas lindas y grosas. Yo siento que lo di todo”.

La eliminación de Mimi culminó una gala de alto voltaje en la que los participantes se esforzaron al máximo para obtener el favor de un jurado exigente. La mesa evaluadora, compuesta por Flavio Mendoza, Marcelo Polino, Milett Figueroa y Aníbal Pachano (reemplazando a Nacha Guevara) evaluó las actuaciones antes de enviar a tres participantes a la cuerda floja: Luisa Albinoni, Mimi Alvarado y Camila Lattanzio.

El primer salvataje recayó en Albinoni, decisión tomada por Milett Figueroa, quien destacó el potencial de la artista para continuar en el certamen. Esto dejó a Mimi y a Camila a merced del voto del público. Alvarado tuvo un recorrido lleno de esfuerzo en el programa, aunque no logró conquistar ni al jurado ni al público en esta etapa decisiva. Por su parte, la ex Gran Hermano, pudo sobrevivir dentro de la competencia de canto, gracias al fuerte respaldo de sus seguidores.

A partir de este momento, el futuro para Mimi Alvarado queda ahora fuera del escenario del Cantando, aunque su despedida no pasó desapercibida: sus palabras finales resonaron en las redes sociales, dejando una nota picante en un certamen que sigue generando contenido polémico y apasionante para los fanáticos.

Cabe destacar que, durante su paso por el certamen, la mediática tuvo varios enfrentamientos. Uno de los últimos fue con Gladys la Bomba Tucumana, quien le dijo que no la conocía. “Sos mala, malísima. Nunca me pasó esto de tener que discutir tanto con alguien”, agregó, a lo que Mimi le respondió que “hablo fuerte porque soy dominicana”. Después, continuó con una frase lapidaria hacia la cantante. “Me llevas 50 vidas, querida, soy una niña para ti. Si te digo mi vida en mi país te caes de cu... Tengo negocios en mi país, no soy cantante, pero amo la tele argentina que me dio un montón, tú eres la fea y la mala también. Irrespetuosa total esa señora grande”, siguió la novia de El Tirri.

“Mimi, tenés que ser respetuosa y escuchar al jurado”, le indicó la conductora. Sin lograr ponerse de acuerdo y cada una con su postura, Flor Peña tuvo que poner paños fríos entre ambas, yendo a un aviso comercial. Al final, fue el turno de Lourdes Fernández. “Chicos, es inimputable. Llegaste con un show divertido, no le pongan música, chicos, canta mucho mejor sola. Estoy de acuerdo con la apreciación del vestuario. Esto es un ‘chou’ como decís vos, pero estoy temblando. Nada tiene que ver con esta violencia que acabo de ver”, reflexionó.

En ese momento, la Bomba volvió a tomar la palabra y se generó otra discusión entre ellas. “Le voy a subir unos puntos porque quiero que te quedes, pero realmente mirá, estoy temblando. Sí al amor, no al odio, necesitamos más amor”, le devolvió la exBandana. La última integrante del jurado fue Sandra Mihanovich. “La verdad es que durante la canción, si bien no sabía el relato que te había pegado el tema, te vi muy tristona, no movías, incluso, el vestido. Creo que no hay que enojarse, no contribuye a la maravilla del entretenimiento que es el Cantando 2024″, concluyó la artista.