Roberto Piazza criticó muy duramente a Lali Espósito y María Becerra a las que calificó de “imbéciles”. El diseñador de alta costura las acusó, además, de hacer música espantosa y defendió al gobierno de Javier Milei.

Roberto Piazza no se anduvo con sutilezas al ser consultado por el móvil de Puro Show (El Trece) sobre qué opinaba de los artistas jóvenes en general. El diseñador, sin dudar, afirmó: “Espantosos todos. Todos espantosos, con un gusto espantoso, música espantosa. La palabra reggaetón ya me da alergia”.

Y agregó: “Algunos están asesorados y otros se creen que se la saben…acá en Argentina está radicado el reggaetón y el mal gusto. La mediocridad, el populismo, el kirchnerismo y toda la mier… esa”.

El cronista, ya siendo más específico, le preguntó respecto de la polémica en torno a las declaraciones cruzadas de hace un tiempo entre el presidente Javier Milei, por un lado, y Lalí y María, por el otro: “Soy amigo de Javier, obviamente y conozco todos sus pensamientos y hemos hablado muchas veces de eso. En realidad, a él no le importan demasiado. Hay muchas más tarambanas como esas que ahora opinan, ahora hablan, pero cuando estaba la condenada no hablaban ninguna, no decían nada, porque estaban todas con el sobrecito”.

Puede interesarte

Pero Roberto Piazza fue más allá y subió el tono: “Ahora son todas anti-Milei. Quieren que en 12 meses que el país sea maravilloso. En realidad, son unas imbéciles, las detesto”.

Luego, habló del presidente y consideró que lo que opinen Lali o María Becerra no le importa en lo más mínimo: “No le importa, él se divierte. Es histriónico y es impetuoso, pero no le importa. Tiene cosas mucho más importantes que hablar. Lo que pasa es que habla de forma irónica constantemente de Lali, que no sé cómo le dice, Lali... ‘Lali Depósito’ o ‘Ladri Depósito’ o la Becerra, ‘BCRA’”.

"Piazza":

Por los comentarios de Roberto Piazza sobre Lali Espósito y Maria Becerra pic.twitter.com/KoxXUHkPwG — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 20, 2025

Finalmente, insistió en vincular a las dos jóvenes artistas con el kirchnerismo: “Son todas minas que han trabajado con la plata tuya, con la plata de la señora que está viendo, con la plata mía, con los impuestos. Todas bancadas por el kirchnerismo, obviamente”.

Vale recordar, que Roberto Piazza y su pareja cenaron en febrero en la Quinta de Olivos junto al presidente, reunión en la que también estuvo presente Amalia “Yuyito” González. Lo que más llamó la atención en ese momento que la cena fue inmediatamente posterior a una marcha en contra de las polémicas declaraciones homofóbicas de Javier Milei en Davos.