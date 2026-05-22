Cada movimiento, por más nimio que sea, provoca una catarata de secuelas. La China Suárez y Mauro Icardi alimentan los debates en la opinión pública por su cotidianidad, que suele caracterizarse por las beldades de los lujos exorbitantes en Turquía.

Ahora, María Eugenia quedó envuelta en una polémica, que posee un sustento enorme, porque decidió abandonar a sus hijos, que trajo a este mundo con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, en Estambul y se subió a un avión con su novio para viajar a Japón.

¿Quién cuida a Rufina, Magnolia y Amancio?

Paula Varela narró el escenario en Intrusos y confirmó sus averiguaciones: “Me dicen que están muy preocupados, que los chicos están solos en Turquía, porque Mauro y la China están en Japón, está candente la cosa”.

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En todo ese contexto de escarnio público por esa escapada romántica, la China y Mauro acaban de caer en las garras de un celular curioso de una argentina, que los encontró en esa lejana tierra oriental en un lugar muy singular: un restaurante con cerdos sueltos.

Esta usuaria filmó un par de segundos para demostrar que la actriz y el futbolista detuvieron su trajinar por esas calles japonesas para tomar un café. Así en el video, que se viralizó de inmediato, se escucha a la internauta describir: “Pobrecitos los chanchitos, qué necesidad. Así los tienen a los chanchitos”.

Las opiniones se multiplicaron, siempre con la lógica de comprender que la cultura dista de la occidental, que los japoneses poseen otras costumbres. Así como se los percibe muy cuidados a los cerdos, inclusive con abrigo y superficies acolchadas para retozar.