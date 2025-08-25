Naomi Campbell participó en "Domingão com Huck" este domingo y se sorprendió al ver a Cauã Reymond . En el programa, reveló que conoce al actor desde 2001, cuando estudiaron juntos en una escuela de actuación.

¡Dios mío! Estudiamos juntos en 2001, en Nueva York. Y no lo había visto en todos estos años, hasta que el año pasado, en Cerdeña, lo vi. Nos reencontramos. Era muy aplicado en la escuela de actuación y hacía trabajos extra para pagar el curso. Y descubrí que es uno de los mejores actores aquí [en Brasil] ahora mismo", dijo la supermodelo.

Más tarde, la modelo publicó una foto con Cauã, llamándolo su "amigo de la escuela de actuación". "Felicidades por todo tu éxito", añadió.

El actor también celebró el reencuentro con una publicación en redes sociales. "¡Este reencuentro fue inesperado y muy feliz! Siempre es bueno recordar de dónde venimos y quién estuvo a nuestro lado durante todo el proceso", escribió.