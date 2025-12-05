El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se realiza este viernes desde las 14 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C. La Selección Argentina, defensora del título, será uno de los cabeza de grupo y estará en el Bombo 1.

Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos basándose en la posición que tengan en el ranking FIFA, a partir de ahí, se formarán 12 grupos de 4 equipos cada uno.

Además, por primera vez se aplicará una norma que impide a España y Argentina enfrentarse antes de la final en caso de liderar sus grupos, esto se da ya que ambas selecciones ocupan los puestos uno y dos del ranking. Esta misma situación se repite con Inglaterra y Francia (puestos tres y cuatro) y con Estados Unidos por partida doble, que no debería chocar con México y Canadá hasta el partido definitorio, siempre y cuando, los combinados nombrados ocupen la cima de su zona.

Los seleccionados anfitriones serán asignados a grupos distintos con el fin de asegurar que cada uno dispute partidos en su propio país durante la fase de grupos. A su vez, los equipos mejor posicionados en el ranking serán designados como cabezas de serie, lo que les permite evitar enfrentamientos entre sí en la primera fase.

Una normativa que regresará 32 años después es que los ocho mejores terceros clasificarán a la siguiente instancia, y en ella enfrentarán a los punteros de los grupos E, G, I, L y K, asimismo, los restantes enfrentarán a los líderes de los grupos A, B y D, en los que los cabezas de serie ya fueron confirmados (México, Canadá y Estados Unidos, respectivamente).

Como es habitual, la FIFA establece reglas para impedir que equipos de una misma confederación se enfrenten en el mismo grupo, salvo en el caso de UEFA, donde se permiten hasta dos. Con esto en cuenta, Bolivia, al situarse en el Repechaje 2 junto a Surinam e Irak, no podría enfrentar a combinados de CONMEBOL, CONCACAF o AFC, por lo tanto, irá sí o sí contra un africano y dos europeos, de los cuales uno de estos últimos pertenecerá al Bombo 1.

En el caso del Repechaje 2, compuesto por Jamaica, Nueva Caledonia y República Demócratica del Congo, las restricciones impiden cruces con CONCACAF, OFC y CAF, por lo que, en caso de quedar emparejada con algún seleccionado sudamericano del primer copón (Argentina o Brasil), los otros dos equipos provendrán de Europa y Asia obligatoriamente.

Los bombos para el Sorteo

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

El evento será transmitido para todo el mundo desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D.C. Para el mismo, ya se confirmó que a la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se sumará la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que aseguró que el evento será un proyecto de prioridad nacional, en el marco del 250 aniversario de la independencia del país norteamericano. Al mismo, también asistirán representantes de todas las federaciones de las naciones clasificadas, con excepción de Irán, que anunció un boicot por el rechazo a sus visados.

Uno de los segmentos del evento consistirá en la devolución de la réplica del trofeo que Argentina ganó en 2022. Si bien aún no se conoce quien será el delegado de la Albiceleste, se especula con que el encargado va a ser Claudio Chiqui Tapia.

Además de la lotería, se harán presentes varios ex jugadores invitados y se incluirá una actuación musical, aunque sus nombres tampoco trascendieron.

Dónde verlo

El evento se podrá ver en vivo en la Argentina y en Latinoamérica a través de D Sports:

Canales 610 (SD) y 1610 (HD)

A su vez, de manera online existe la posibilidad de seguirlo a través de D GO, el servicio de streaming que ofrece la señal, que requiere suscripción previa.

El sorteo también podrá verse en vivo en la Argentina a través de Telefé: Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)Canal 10 en Telecentro (Digital)Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

Además, se podrá ver el seguimiento en el streaming de TyC Sports.

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026?

El máximo certamen de selecciones dará inicio el 9 de junio de 2026 y finalizará 40 días más tarde con la final que se realizará el 19 de julio.

Las sedes del Mundial 2026

En total, habrá 16 sedes para albergar todos los encuentros. Tres son de México: CDM (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA). Canadá tiene dos: Toronto (BMO Field) y Vancouver (BC Place). Por su parte, Estados Unidos albergará el resto: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Boston (Gillette Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Houston (NRG Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Los Angeles (SoFi Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), Philadelphia (Lincoln Financial Field), San Francisco (Bay Area: Levi's Stadium) y Seattle (Lumen Field).