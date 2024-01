Este miércoles, Catalina Gorostidi y Emma Vich tuvieron un intenso careo después de la violenta pelea que tuvieron durante la madrugada de hoy. Sin embargo, los participantes no lograron ponerse de acuerdo.

Todo comenzó a raíz de que, tras un grito de apoyo del exterior al cordobés, la pediatra le dijo: “Sos el próximo, pu...”. “Me sentí discriminado”, dijo el estilista en su cara a cara con Gorostidi, mientras que ella negó ser homofóbica.

Al principio de la charla, el peluquero se mostró conciliador: “Nunca tuve ningún problema con vos, siempre fui a buscarte de la mejor manera. No te hice nada malo, yo creo que vos sos así y lo respeto pero no era para llegar a ese extremo. Me siento re mal, angustiado. No pedí ninguna sanción, ni pido irme ni que te vayas”.

“Si yo fuese falsa y quisiera que todos me voten para quedarme, te pediría disculpas por la palabra ‘pu...’, pero no. Soy una mina que va de frente, que nunca miente. Mil veces te dije que no era por ahí, y fue de corazón. La palabra está en la jerga, y se la hubiera dicho a cualquier otro. No me gustó cuando me pecheaste”, le aclaró la participante.

Emmanuel y Catalina CARA A CARA 👊🏼 "Me puso triste pero no pedí que te vayas".



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 12, 2024

Por su parte, Emmanuel le comentó a Santiago del Moro, que ofició de mediador: “No me tolera porque es homofóbica”.

Al salir del SUM, Catalina destrozó a Emma: “Sos terriblemente mala leche, mentiroso ¿cuándo cara... te discriminamos? Pedazo de mentiroso de m... Es todo al pedo, porque vos sos lo más falso que hay en el mundo. Sos un mentiroso de m...”.

“Este pibe es imposible, mentiroso desde el día uno. Asquerosamente inmundo. Sos un ridículo”, disparó Gorostidi en el living de la casa y Agostina Spinelli se sumó a los insultos: “Acá todo el mundo sabe que sos un mentiroso, lleva y trae. Quiere llamar la atención. Cámara quiere, victimizarse todo el tiempo”.