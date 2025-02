Carmen Barbieri entrevistó a Graciela Alfano en su programa, pero el encuentro terminó en un inesperado conflicto. Luego de la nota, la conductora expresó su malestar por algunos comentarios de la ex vedette y la calificó de "maleducada" e "irrespetuosa". Además, aseguró que Alfano la "atacó con la edad" y que ni siquiera se despidió al finalizar el móvil.

El cruce tomó repercusión en los medios, y Alfano decidió responder a través de un mensaje de audio que Barbieri reprodujo en vivo. "Me pasaron un video del final de tu programa y me sorprendió porque en ningún momento quise comunicar lo que vos interpretaste", comenzó diciendo la ex vedette. Luego, justificó su actitud señalando problemas técnicos en la transmisión: "Se escuchaba tremendamente mal. No te quise arruinar el programa, con todo el amor de siempre te di este móvil".

El comentario sobre la edad surgió cuando Barbieri (69) habló sobre la importancia de cuidar la salud y mencionó el prolapso. Alfano (72) reaccionó de inmediato: "Ay, lo de la edad lo dirás por vos. Yo ni pienso en eso". Ante la repercusión, luego aclaró: "¿Cómo te voy a bardear por la edad si soy más vieja que vos? Siempre defiendo a las mujeres".

En su descargo, Alfano también mencionó su reciente separación del empresario Carlos Bustín y pidió el apoyo de Barbieri: "Me gustaría que me apoyes, siempre te consideré una amiga".

Tras escuchar el mensaje, Carmen optó por bajar el tono del conflicto, aunque sin dejar de marcar su postura: "Te pido disculpas por decirte maleducada. Sos irrespetuosa, pero no maleducada. Si no escuchabas nada, pero justo oíste lo del prolapso y te cayó mal, no lo dije por vieja, para nada". Así, la conductora dio por finalizado el cruce.