La salida de Joel de la casa de Gran Hermano dejó un vacío de paz, dando paso a un ambiente tenso, donde los participantes no dudan en decirse las cosas de frente. Ahora, tras su reciente pelea con "Furia", Catalina Gorostidi se vio envuelta en otro enfrentamiento, esta vez con Emmanuel Vich.

El enfrentamiento se desató el martes por la tarde en la cocina de la casa, mientras los "hermanitos" compartían un momento de conversación en la previa de la final de la prueba del líder. La situación escaló rápidamente y terminó desembocando en una lluvia de fuertes insultos y acusaciones entre la médica pediatra y el peluquero.

"Yo no saqué a Rosina, sos un cara dura. Si me tengo que ir el domingo, me voy tranquila", respondió Gorostidi a la acusación Emmanuel, quien dijo que ella se adjudicó la salida de la uruguaya. En tanto, Vich replicó: "Yo también, me voy contenta, porque soy esto".

En ese momento, la profesional de la salud lanzó: "Ay, qué horror si sos eso", lo que molestó fuertemente a su compañero. "Para vos es un horror, para mí soy divino. Soy icónica. Vos sí sos un horror, mala gente, mala persona. Todo esto a ella le hace ruido", remarcó, mientras Virginia Demo intentaba poner paños fríos al indicar que Cata no hablaba del cuerpo.

En presencia de Paloma y Damián, los participantes de GH comenzaron a elevar el tono de la discusión, y Cata le señaló que es "un falluto lleva y trae". Pero Emmanuel seguía sosteniendo que él "no desestabiliza a nadie" y trata "bien a todo el mundo". "Hacete cargo de las cosas malas que hacés. Vos destilás mierda y estás en esa vizcachera hablando mierda de todos", sostuvo.

Cata: sos un maricón lleva y trae

Emma: sos una homofóbica de mierda#GranHermano #GranFuria pic.twitter.com/596wEiok5n — GH FURIOSO 🔥 (@GH_Furioso) April 2, 2024

Fue ahí cuando Demo volvió a meterse para señalarle que la cosa que no es así, pero Emma seguía. "Yo he visto como ella se caga de risa cuando me voy a fumar un pucho", dijo, pero Cata volvió al ataque: "No le expliques porque no te va a creer, se piensa que es el centro del universo y habla mierda de Florencia, de Mauro, de todo el mundo. Es un falluto, un mentiroso, lo vota toda la casa porque es más lleva y trae que la mierda", advirtió la médica.

La situación se puso más tenga cuando Juliana entró por la puerta y lanzó: "Vizcachas cero, Emma y Furia uno". Catalina, entonces, espetó: "Date cuenta que te está usando", pero el peluquero dijo que se "caga de risa" con lo que hace "Furia".

"Después llorás todo el día porque sos un maricón lleva y trae...", dijo Catalina. "¿Eh?", le preguntó Emma, haciéndose el sordo. "Sos un maricón lleva y trae, ¿o no? Vivís llorando, vivís llorando", repitió ella. "Ella dice que no desestabiliza, ella vive desestabilizando la casa. Y vos lo sabés también, Emma", intervino Virginia para retomar el tema de conversación y tratar de ignorar el insulto de Cata.

"¿No ves? Para ella soy un maricón, un puto de mierda, no lo va a parar de decir jamás", dijo Emmanuel. "Vos siempre con la homofobia", se defendió Catalina. "Sí, sos una homofóbica de mierda", insistió el cordobés.

"Y que te haga ruido, aceptalo, aceptalo. Cuando Mauro estaba llorando también le dijiste ‘maricón de mierda'", argumentó a continuación. "Sí, fue una forma de decir...", volvió a defender su punto la médica, quien reingresó a la casa tras un repechaje.

"Sos una maleducada. Andate, maleducada. Acá no vamos a aguantar ninguna falta de respeto tuya, querida. Ubicate en tu palmera, ubicate en la palmera, loca. Ubicate en la palmera, ridícula", le gritó Emmanuel sin que Gorosditi pueda hablar.

"Dale, dale, ya me ubiqué. Ya aprendí, mi vida. Dale, seguí...", respondía Cata "Ubicate en la palmera. Te van a ubicar el domingo, te van a ubicar el domingo”, le repitió Emmanuel en referencia a la próxima gala de eliminación. "No hay ningún problema. Me voy con la frente en alto", dijo ella, orgullosa. "Sos una conventillera. Villera, eso es lo que sos”, cerró Emmanuel.