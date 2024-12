Con una ceremonia en la que abundaron los arreglos florales y la vegetación, Stephanie Demner y Guido Pella le pusieron un broche de oro a su amor: la pareja contrajo este viernes matrimonio civil, acompañado por sus amigos y familiares más cercanos, para celebrar sus siete años de amor y una hija en común, Arianna (2). El hecho se dio después de las 13:30 horas en un salón ubicado en el barrio porteño de Devoto.

Todos vestidos de blanco, incluido el extenista, su nena y, por supuesto, la modelo, la pareja dio el “Sí, quiero” en un evento sencillo, pero no por eso menos romántico. Cuando llegó el momento en el que se convirtieron en marido y mujer, fiel a la tradición, se fundieron en un beso frente a todos los presentes.

El código de vestimenta para la boda civil fue el blanco y así lucieron todos los invitados con sus mejores atuendos. Sin embargo, quien se llevó todas las miradas fue la influencer, con un atuendo de novia fiel a su estilo: eligió un vestido corto blanco ajustado al cuerpo, de estilo minimalista, con tirantes finos y escote pronunciado. El diseño está confeccionado en una tela lisa que resalta su silueta y lo complementó con zapatos blancos de taco alto y pulseras en la muñeca izquierda. Mientras que para el peinado, optó por llevar el cabello largo, suelto y con ondas suaves, lo que aporta un toque relajado y natural a su apariencia. Su maquillaje fue por el mismo camino.

“Sí, quiero”, escribieron Stephanie como Guido en sus redes al compartir la noticia con el casi millón y medio de seguidores que tiene la modelo. El posteo se completó junto a una foto de la boda, que se caracterizó por su sencillez con un almuerzo para sus allegados.

Stephanie y Guido contaron en su casamiento por civil de este viernes con cuatro testigos en un evento íntimo, muy diferente a la ceremonia religiosa y, sobre todo, a la enorme fiesta con 250 invitados que tendrán el 20 de diciembre en el Faena Art Center.

La pareja participó en abril de este año en #VivaElAmor de Infobae en donde se abrieron a cómo se inició su romance. “¿En qué momento pensaste que yo era el amor de tu vida?”, comenzó preguntándole Guido Pella a su pareja. “Apenas te vi”, respondió la modelo, causando la sorpresa del deportista y siguió: “No, de verdad. Pero no lo digo como: ‘Ay, apenas lo vi era el amor de mi vida’. Ya habíamos hablado un mes y medio. Entonces cuando te vi como confirmé todas esas cosas de personalidad que yo ya había charlado con vos. Y cuando te vi personalmente terminé de decir bueno, sí, o sea, lo amo”.

Luego, la influencer repreguntó: “¿Vos no?”. Con tono más calmo, Pella reveló: “Sí, pero a lo que voy es, esa era la super primavera del amor, ahí son todos el amor de tu vida, porque no te jode nada, porque es todo felicidad”. “No, pero como que yo siempre digo que cuando te conoció a vos hubo algo en mí que fue distinto a cualquier otra vez”, le devolvió la madre de Arianna. “Seguro yo te lo recontra tomo. Me pasó lo mismo, pero yo siempre soy un poco más cauto que vos en cuanto a la intensidad. Y yo dije ‘bueno, estoy pasando la primavera, que no va a ser la primera primavera’”, se sinceró el atleta.