Los robos en Rosario están a la orden del día.

El pasado fin de semana largo hubo varios casos, pero un robo llamó la atención por el botín: ladrones vaciaron una pileta de lona que estaba en la terraza de una casa ubicada en Mendoza y Campbell de la ciudad del sur santafesino y se la llevaron.

“Sin querer subí al cuartito a sacar la parrilla, me doy vuelta y veo que no estaba la pileta. Me asomo y veo al vecino que estaba afuera. Le habían robado las zapatillas, las ojotas. Es indignante, uno no puede dejar la pileta arriba, las reposeras”, comentó Juan Manuel, la víctima a medios locales.

Juan Manuel remarcó que “la pileta estaba llena. Se tomaron el tiempo de vaciarla, de fumar un cigarrillo, de robarle a un vecino y de irse por la construcción de otro vecino”.

Robos frecuentes

Según agregó, en el barrio es frecuente escuchar a vecinos que se quejan de delincuentes que se pasean por los techos. “Uno ya no sabe qué dejar afuera, uno vive encerrado. Uno tiene angustia porque es la pileta de las nenas”, concluyó.