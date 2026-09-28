El actor Nicolás Cabré alcanzó una meta deportiva significativa al completar la Maratón de Berlín. Con este resultado, el intérprete obtuvo la medalla Six Star Finisher, el reconocimiento que distingue a los corredores que logran finalizar las seis pruebas del circuito Abbott World Marathon Majors.

El desafío, que comenzó hace ocho años, incluyó las maratones de Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. A pesar de los inconvenientes físicos, el actor logró cruzar la meta de los 42,195 kilómetros. Al respecto, compartió su experiencia en redes sociales: “Fue un año duro donde todo me pegó en el cuerpo, me lesioné por todos lados, casi no pude entrenar, pero igual la terminé. Y así después de 8 años tengo esa medalla que tanto soñé”.

Durante el viaje a la capital alemana, el actor estuvo acompañado por su esposa, Rocío Pardo, y su hija Rufina. La familia se mostró unida durante toda la estadía, visitando lugares emblemáticos como la Puerta de Brandeburgo. En sus agradecimientos, el corredor destacó el apoyo de sus seres queridos y de su equipo de preparación, mencionando especialmente a Leonardo Graneros por las herramientas brindadas para alcanzar este objetivo.

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Antes de la competencia, el actor figuraba en la clasificación mundial por grupos de edad de Abbott World Marathon Majors, dentro de la categoría masculina de 45 a 49 años. Con esta última participación, Nicolás Cabré cierra un ciclo deportivo que lo llevó a recorrer distintas ciudades del mundo.