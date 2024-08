Lejos de hacer honor a su significado, la unificación de campamentos trajo más enemigos que alianzas dentro de Survivor Expedición Robinson (Telefe). Esta nueva etapa del reality provocó enfrentamientos y traiciones entre los integrantes de las antiguas tribus, quienes negociaron de forma tensa y desconfiada, al punto tal que los exjugadores del grupo amarillo idearon un plan de contingencia ante un posible engaño de los rojos. Con ese panorama, los supervivientes enfrentaron el segundo concejo tribal de esta instancia.

Horas antes del concejo, Inés habló ante la cámara y contó sus sensaciones de cara a una noche compleja: “Se comenta por los pasillos de la tribu que yo soy la siguiente en la lista de eliminación. Eso se dice, vamos a ver qué pasará hoy en este juego de inmunidad. Porque yo voy a salir a buscar ese collar de nuevo. Si me sacan de acá va a ser a la fuerza, con una grúa, con un chaleco de fuerza, no me voy sin pelearla porque soy la única chica que se ganó tres collares en este Survivor y tengo que hacerle honor a mi fortaleza”.

Con esta presión en su espalda, la jugadora intentó llegar lo más lejos posible en la prueba, la cual escondía un secreto. Los participantes debían demostrar su puntería al derribar platos con la “cara” de sus compañeros, de esta manera también revelaban rivalidades y fuertes internas en el campamento. Después de muchos intentos, Aixa logró llevarse el collar de inmunidad, el cual la protegía en el concejo.

Una vez que el sol cayó en la isla, los participantes se reunieron para emitir su voto. En el concejo se encontraron con Fiorela (la última eliminada), quien ocupaba su nuevo rol como jurado del programa. En ese sentido, Marley trajo a colación uno de los temas que la personal trainer mencionó en su despedida: “El otro día Fiorela afirmó que existe una tendencia machista de sacar a mujeres. Si me pongo a contar hay solo cinco mujeres y ocho hombres, realmente ella tiene razón o es casualidad”.

Iván fue el primero en manifestar su postura: “Tomamos decisiones entre todos y ponerse a tener un discurso feminista o machista no tiene sentido. Uno siempre intenta obrar en pos del beneficio del grupo. Se decide que hoy Fiorela esté ahí porque es una mujer extremadamente fuerte y en el juego iba a complicar algunas cosas, no tiene que ver con que sea mujer, iba a dar batalla”.

En una postura casi intermedia, Aixa manifestó que temía que la seguidilla de eliminar mujeres continuara: “Por momentos me da miedo que sea una tendencia. Para mi todo es inconscientemente, no pienso que mis compañeras estén pensando en sacar chicas. Cuando pensamos en Fio la vimos como una chica fuerte que podía ganar en los juegos. Pero sí tengo miedo de esta tendencia, en números quedamos en minoría”.

Fiel a sus ideales, Inés fue la única que alzó la voz y expresó: “Creo que las acciones valen más que las palabras, podés tener intenciones pero en definitiva lo que importa es lo que hacés. Que Fiorela esté ahí me choca mucho, no logré aceptarlo. Yo también la veo como una persona fuerte y que podría haber llegado muy lejos. En definitiva hay un montón de hombres fuertes que no están sentados ahí, no se entiende el por qué ella está ahí, si es esa la excusa. A mí me gustaría competir con alguien fuerte para sentir que mi triunfo es justificado”.

Sin embargo, el comentario más polémico sería el de Mauro, quien destacó: “A veces las mujeres entre ellas tampoco trabajan, no es un machismo de hombres, sino que las mujeres tienen un tipo de machismo que es difícil hacer trabajar a un grupo de mujeres juntas para eliminar hombres”.

Así la cosa, el conteo de Marley reveló la intención de los jugadores y quién sería el nuevo eliminado del reality: todos habían votado a Inés. Al ver la cantidad de votos en su contra, la participante no pudo contener la risa. “No sé qué falló, me lo veía venir. Mejor que se unificaron (ya que todos la habían votado), así les va a mejor en la convivencia de ahora en más,. Estoy contenta, sé que es un juego. No me choca, sé que podía ganar o perder, pero que siempre le iba a poner onda a todo. Fue bueno conocer a mis compañeros, la experiencia fue increíble”.