Este viernes 18 de julio, en horas de la noche, Susana Giménez estalló contra Graciela Alfano, como nunca antes lo había hecho con alguien. ¿El motivo de su enojo? Grace afirmó que el tapado que María Julia Alsogaray lució en la tapa de la revista Noticias era suyo. Al aire de “LAM”, la diva aseguró que la lujosa prenda era de su propiedad y le dedicó tremendas frases a la vedette.

Ángel de Brito le escribió a Susana para conocer su opinión sobre los dichos de Graciela. En un mensaje escrito, la conductora la desmintió: "Mentirosa patológica, loca de mierd…. Yo no necesite que me preste esta chot… un tapado".

Si el texto ya era demasiado contundente, lo que siguió después dejó sin palabras al propio conductor. Es que Susana Giménez lo llamó al teléfono y defenestró a Graciela Alfano en pleno vivo del programa de América. “¡Está loca esta mina! ¡Mirá si te voy a pedir perdón yo!”, comenzó diciendo.

Susana Gimenez destrozó a Graciela Alfano: "me tiene harta hace 40 años que me envidia me quería matar, hacer brujería, no tiene talento ¿de qué vive? tuvo un marido millonario, será eso"#LAM pic.twitter.com/0QaoWMSUSq — emi (@eeemiliano) July 19, 2025

“Ella dijo en televisión que yo había entrado a un restaurante en Miami y le había hecho echar. Yo dije ‘esta mujer está loca, para qué te voy a hacer echar’. Por supuesto que no la saludé, si no la vi. ¿Por qué la voy a saludar? ¿Quién es para que la salude? ¿La presidente? ¡¿Pero qué mierda es?!”, expresó Susana acerca de los dichos de Graciela en noviembre del año pasado.

Y prosiguió: “Ya me cansé de esta mina porque ya me hizo tantas cosas, inclusive brujerías y esas inmundicias. Entonces me hartó”. Acto seguido, "la Su" le contó a De Brito que le dejó en claro a Graciela que “nunca fueron amigas”. “Siempre me envidió, trato de matarme y de hacerme brujería. No lo logró ni lo va a lograr, porque no tiene talento. No llegó porque no tiene talento. Qué habla de una carrera de 40 años, ¿qué carrera? Yo me calenté, nunca hago esto, desde ese día del restaurante que hablo boludec…”, explicó el origen de su enemistad con ella.

“Se cuelga de nosotros para tener prensa esta hija de su madre", acusó la icónica presentadora televisiva. Y cerró de forma tajante: "Yo tengo 28 tapados de piel, mirá si voy a aparecer con un tapado de esta piojos... Por favor. El único tapado que tiene lo guarda en el frigorífico. Me harto, tengo los huevos llenos de Alfano, que no existe ni va a existir en la vida. Está divina… No sé de qué vivirá. Tuvo un marido rico, por ahí le pasa algo, porque laburar no labura”.