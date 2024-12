Santiago del Moro estuvo presente en el último programa del año de Susana Giménez y ambos hicieron un vivo con los participantes de Gran Hermano, quienes no pudieron evitar sorprenderse y emocionarse con su contacto con la Diva.

Fiel a su espíritu divertido, la conductora le reclamó a la producción que "no podía ser" que los chicos sólo tuvieran un inodoro dentro de la casa. “Si te hacés pis, tenés que hacer cola. Me parece terrible. Yo me voy de esa casa. ¡Cómo van a tener uno solo!”, expresó con humor.

Feliz con la visita de Susana, Keila Sosa, quien es su fan, no pudo contener la emoción: "Sos mi ídola, te amo con todo mi corazón".

Puede interesarte

A continuación, del Moro contó que la participante había ingresado al juego cantando "Detrás de todo sólo hay una mujer..." y luego todos la interpretaron al unísono.

Susana Gimenez ingresa con Santiago a la casa de #GranHermano y así reaccionaron los jugadores.

Keila me representa a varios niveles. #SusanaGimenez pic.twitter.com/ctr5JjI051 — emi (@eeemiliano) December 9, 2024

"¡Soy tu fan número uno, estoy temblando!", volvió a gritar Keila. Con buena onda, Giménez dijo: "Qué amorosa, te mando un beso grande mi vida".