La tarde de este miércoles, Cuestión De Peso (Eltrece) vivió un momento de extrema tensión cuando Denise Álvarez, una de las participantes del programa, se descompensó en plena transmisión en vivo, apenas unos segundos después de conocer su resultado en la balanza.

Todo ocurrió tras un pesaje muy ajustado en el que la joven logró mantenerse en competencia por apenas 200 gramos. “Debe pesar 94,2 kilos y su peso actual es de 94”, se escuchó decir al locutor mientras la pantalla mostraba el resultado. “¡Por 200 gramos, Denise! ¡Seguís en el programa! ¡Vamos!”, agregó con entusiasmo.

Sin embargo, la alegría duró poco. En las imágenes se la vio cerrar los ojos y quedar paralizada sobre la balanza, con signos de mareo y respiración agitada. “Ay, respirá hondo, profundo...”, se alcanzó a oír al médico del equipo, mientras Mario Massaccesi, conductor del ciclo, se acercaba de inmediato para asistirla.

En medio de la confusión, los médicos del ciclo, Sergio Verón y Adrián Cormillot, también ingresaron al set para sostenerla y ayudarla a bajar con cuidado. El clima de festejo se transformó en preocupación: los compañeros de Denise observaban desde sus lugares, visiblemente impactados por lo ocurrido.

“Vas gestionando (la respiración)... vení, rápido, rápido... ahí vienen los médicos“, relató el presentador hasta que llegó la asistencia profesional. “Está atendida por toda la producción”, explicó luego el propio animador mientras intentaba continuar con el vivo, a la vez que la participante era retirada del centro del estudio acompañada por los doctores. Minutos después, el conductor llevó tranquilidad a los televidentes: “Bueno, ya está atendida por los médicos y por toda la producción. Está todo bien, se queda, sí”, confirmó al aire antes de ir a una pausa comercial.

Al regreso, la tensión dio paso al alivio. Denise ya se encontraba sentada junto a sus compañeros en la tribuna, sonriente aunque aún emocionada. “Recuperamos a Peponi. Mirá, acá la tengo. Te queremos mucho. Se asustó, pero está muy bien”, expresó Massaccesi con tono afectuoso, mientras el público y sus compañeros la aplaudían después de un preocupante momento para todos los presentes.

Las imágenes posteriores mostraron a la participante visiblemente emocionada y contenida por sus compañeros y el equipo médico, mientras el estudio recuperaba la calma. Según confirmaron desde la producción, la joven habría sufrido un episodio de hiperventilación producto del estrés y la emoción del momento. El episodio dejó en evidencia la fuerte carga emocional que enfrentan los participantes en cada gala de pesaje.

Denise Álvarez tiene 29 años, es cocinera, está casada desde hace 15 años, es mamá de una nena de 12 y vive en Béccar. Ingresó al ciclo el 16 de septiembre de 2025 con un peso inicial de 98,6 kilos y un objetivo tan claro como ambicioso: “Quiero tener el cuerpo de Pampita”, confesó en su primera aparición. Su frase se volvió viral y la colocó rápidamente en el centro de la atención, aunque ella explicó que más allá del físico, su deseo es sentirse segura, ágil y saludable.

Durante su presentación, Denise compartió parte de su historia personal. Contó que sus padres se separaron cuando era chica y que sintió fuertemente la ausencia de su madre: “El abrazo que necesité de mi mamá siempre lo busqué en la comida”, reconoció con total sinceridad. También reveló que sufrió bullying en la escuela, una experiencia que marcó su relación con el cuerpo y la comida.

Hoy, con el acompañamiento de los profesionales del programa, busca revertir años de malos hábitos, ganar confianza y mejorar su calidad de vida. Su determinación y carisma la convirtieron en una figura inspiradora dentro del ciclo y entre los seguidores del reality.