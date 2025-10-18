De acuerdo a los primeros datos a los que accedió Elonce, la mujer se desvaneció al volante y se cruzó de carril; esa fue la causa del violento impacto contra la pick up en el viaducto que conecta Paraná con Santa Fe.

La conductora de un vehículo perdió el control del rodado y chocó de frente contra una camioneta; ocurrió este sábado por la mañana en el interior del Túnel Subfluvial.

Hasta el momento, no se reportaron heridos graves.