Susto en el Túnel Subfluvial: una mujer se descompensó mientras manejaba y chocó contra una camioneta
Hasta el momento, no se reportaron heridos graves.
De acuerdo a los primeros datos a los que accedió Elonce, la mujer se desvaneció al volante y se cruzó de carril; esa fue la causa del violento impacto contra la pick up en el viaducto que conecta Paraná con Santa Fe.
La conductora de un vehículo perdió el control del rodado y chocó de frente contra una camioneta; ocurrió este sábado por la mañana en el interior del Túnel Subfluvial.
