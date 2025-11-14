Un fuerte accidente se registró durante la mañana de este jueves en la Planta Potabilizadora Echeverría de Paraná, mientras personal municipal realizaba tareas sobre una cañería principal de la red de distribución de agua, en el marco de una obra planificada.

De acuerdo con lo informado por fuentes del Municipio, al menos dos operarios se encontraban trabajando sobre el conducto cuando este estalló, provocando una violenta salida de agua que los arrojó por el aire. A pesar de la espectacularidad del hecho, ambos trabajadores se encuentran fuera de peligro.

Las tareas estaban siendo llevadas a cabo por una empresa privada a cargo de más de 20 profesionales entre ingenieros, arquitectos y trabajadores.

Tras conocerse la noticia, desde el Municipio de Paraná aclararon que el estado de salud de los trabajadores es bueno y que no sufrieron heridas de gravedad.

La obra en ejecución

Las tareas en la Planta Echeverría habían sido anunciadas días atrás y fueron reprogramadas el miércoles debido a las condiciones climáticas. Finalmente se retomaron este jueves por la mañana, momento en el que ocurrió el incidente.

“El trabajo consiste en instalar una nueva cañería de impulsión desde la planta Echeverría hacia la de avenida Ramírez. Estamos colocando el ‘manifold’, que conecta una cañería existente con la nueva derivación. Es un proceso que requiere interrumpir el servicio”, explicó el secretario de Planeamiento e Infraestructura, Eduardo Loréfice.