A través de sus redes sociales, Santiago del Moro anunció a la mediática que reemplazará a Jenny Mavinga en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe).

No es una participante más, sino que se trata de un ícono del reality. Tamara Paganini volverá al programa, luego de que se transformara en una de las jugadoras más importantes de la primera edición del ciclo, en 2001.

“Vuelve ella a su casa y vuelve por todo. Bienvenida Tamara”, escribió Santiago del Moro en una historia de Instagram, para hace el anuncio.

El regreso de Tamara Paganini se dio luego de que Mavinga dejara el ciclo, debido a que no pudo soportar la presión de algunas acusaciones que lanzaron varios de los participantes contra ella.

Tamara entrará en una casa absolutamente dividida, con algunos participantes que tienen un perfil cada vez más alto, con chances de llegar a la final.

Durante el primer ciclo del reality, que conducía Soledad Silveyra, Tamara Paganini fue una de las jugadoras más relevantes por su manera de ser: frontal, contestadora y sin filtros, ya que siempre se mostró auténtica.

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La exbailarina llegó hasta las instancias finales de aquella edición, pero perdió frente a Marcelo Corazza, que se coronó como el campeón de aquel momento.

Esta vez, a 25 años de aquel momento, Paganini entrará en una competencia que ya está avanzada, pero donde podría darle un ímpetu totalmente diferente a las alianzas.