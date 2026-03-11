Cami Mayan disfruta de sus vacaciones en Miami y en redes sociales comparte algunos momentos. En las últimas horas, la influencer se volvió tendencia por sus fotos en microbikini, pero un aberrante comentario la hizo estallar.

En sus historias de Instagram, la ex de Alexis Mac Allister subió una captura de la red social X, donde se podía ver que había sido tendencia por sus fotos en la playa. Sin embargo, ella reparó en el comentario de un usuario que escribió: “Lo que va a disfrutar el forense cuando llegue la hora, eh”.

Indignada, Mayan opinó: “Yo sé que nunca hay que leer estas cosas porque te podés encontrar con lo peor de lo peor... ¿pero realmente tan mal estamos?”.