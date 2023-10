Los ojos se humedecen cuando Lucio habla. Con tan solo 15 años ha vivido una historia muy difícil, desde los 6 años vive en hogares del Estado y dice que sus amigos son "su familia". Hace unos días, grabó un video en el que expresaba su deseo de tener una madre que lo quiera.

La mamá biológica de Lucio no está en condiciones de criarlo porque es adicta a las drogas. Es por eso, que desde muy chiquito, fue a hogares. “Mi mamá siempre me decía lo mismo ‘voy a cambiar, voy a cambiar’, y nunca cambió. Y bueno, si no vas a cambiar, ¡ya está! Si no me vas a querer tampoco, listo. Va a haber otra gente que me quiera”, dijo el adolescente.

Su adopción está a cargo del juzgado 4 de Familia, Niñez y Adolescencia que dirige la Dra. Carolina Macarrein en Corrientes. Tras el video del adolescente, llegaron más de 70 solicitudes de familias que quieren incluir a Lucio.

“Hubo mucha respuesta positiva para un adolescente de esta edad y estas características, porque no suele haber. Fue el modo que se comunicó la convocatoria, y el hacerlo en primera persona por parte de Lucio, de esa manera tan empática y tan conmovedora (...) Estoy convencida de que debemos dar un paso real en temas de adopción. La sociedad nos pide acelerar los plazos y los términos, y bajar la mala fama que tiene por los preceptos arcaicos y las costumbres que ya no están a la altura de las circunstancias”, dijo Macarreina Infobae.

Respecto a la necesidad de actualizar los procesos de adopción, la abogada señaló que "las convocatorias públicas se limitaban a la página del Poder Judicial. Un ámbito muy reducido en el que, quien lo lee, lo hace como si se tratara de un edicto en el diario. Excepto que esté buscando eso. Desde este año, con el equipo de prensa y ceremonial del Superior Tribunal de Justicia conversamos que en el ámbito de la adopción debíamos hacer algo para que el modo de comunicar sea distinto. Y bueno, se empezó a poner en marcha este mecanismo y tuvo mucha repercusión”.

Ella fue a verlo a Lucio al hogar y le contó que llegaron más de 70 solicitudes de desde Mendoza, Córdoba, Rosario, Tierra del Fuego, Capital Federal, ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y hasta una de Montevideo y otra de Miami.

"Me dijo ‘¿es cierto que tanta gente me quiere?’. Conversamos y se quedó tranquilo, con mucha expectativa por lo que puede pasar. Me preguntaba ‘¿y puedo ir a elegir a la familia?’. Él quería que le dejara ahí los formularios para hacer una selección", contó Macarrein. Y sobre su personalidad agregó: "Es un chico muy inteligente, que resuelve las cosas, que pregunta cosas que te descolocan a veces. Que atravesó muchas circunstancias adversas".