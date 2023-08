Daniel Sancho sigue acaparando titulares desde la lejana Tailandia, donde tras varios días de investigación fue finalmente detenido tras confesar ser el autor del asesinato y desmembramiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. A la espera de que se fije la fecha del juicio que determinará su futuro, y que bien podría debatirse entre la pena de muerte o la cadena perpetua, el hijo de Rodolfo Sancho ha declarado en los juzgados de Koh Samui, donde ha narrado cómo mató al que fuera su amante.

Antes de ello era interceptado por un medio local, al que en actitud bastante tranquila se ha dirigido. “Lo siento mucho”, ha pronunciado ante las cámaras, mirando directamente al reportero que le preguntaba. El nieto del mítico Sancho Gracia llegaba esposado, con las manos escondidas bajo una toalla y rodeado por una gran cantidad de agentes y de expectación mediática.

Según informa el diario Bangkok Post, el chef ha relatado desde la cárcel que habría asesinado a su amigo, al que le uniría un vínculo sexoafectivo porque este le tenía como un “rehén”. Los hechos sucedieron en la madrugada del 3 de agosto y todo estaba premeditado. Daniel Sancho le habría golpeado en la cara hasta dejarle inconsciente, a continuación le trasladó al baño para echarle agua en la cara y que recobrara la consciencia, pero al ver que no surtía efecto comenzó a desmembrar su cuerpo. Colocó todas las partes en una bolsa grande de tela y en varias de plástico negro. Un proceso que Daniel ha asegurado que tardó “tres horas”.

Ante su confesión la policía tailandesa ha tenido fácil el trabajo y ya ha cerrado el caso, encerrándolo hasta que tenga lugar el juicio en la cárcel de Koh Samui. Pese a todo, Daniel Sancho, que tiene 29 años, insiste en que él es la víctima y que la muerte del médico fue un “accidente” que se produjo de forma fortuita durante un forcejeo.

Círculo cercano

Su entorno más íntimo, compuesto por sus padres, ha optado por guardar silencio y no añadir información más allá del comunicado que hizo llegar Rodolfo Sancho, su padre. De hecho, ha sido una persona cercana quien se ha pronunciado en su nombre en el programa Así es la vida: “Te escribo en nombre de Rodolfo Sancho. Rodolfo, por el bien de la investigación no puede hacer ningún tipo de declaración. Os pedimos encarecidamente que respetéis esta situación. Por el momento, no podemos hacer declaraciones de ningún tipo”, se podía leer en este nuevo comunicado.

A través de su entorno, el protagonista de El ministerio del tiempo, afirma que “las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar”, dejando así la puerta abierta a un giro en el caso.

Su madre, Silvia Bronchalo

Tras permanecer en silencio varios días, finalmente su madre, Silvia Bronchalo, se ha pronunciado por primera vez. En declaraciones al programa El boca de todos, de Cuatro, ha querido hacer unas breves declaraciones siguiendo la línea de su expareja e intentar proteger a su hijo, o al menos concederle cierta distancia con la polémica. “Lo que sí ha querido decirnos, y voy a leer literalmente para no faltar a la verdad, es que estamos haciendo una película de todo esto sin saber nada”, ha contado la periodista que ha tenido contacto con ella.