Bad Bunny dejó de ser el artista más escuchado en Spotify por primera vez en tres años. La fiebre que desató Taylor Swift con su gira The Eras Tour y el lanzamiento de dos discos regrabados (1989 y Speak Now, los famosos Taylor’s Version) lo destronaron.

“Bad Bunny sigue siendo súper relevante, otras veces se ha colado en el primer lugar sin tener un álbum, pero es verdad que Taylor Swift ha sabido combinar inteligentemente la música nueva con la regrabada, un caso único en la historia de la música”, analiza la directora de música de Spotify en el sur y este de Europa, Melanie Parejo. La plataforma digital, la más importante de música con 564 millones de usuarios, que suman el 32% de los consumidores, ha lanzado este miércoles sus listas anuales de los más escuchados, que difunde desde 2016. Parejo argumenta que el éxito de este año de Swift tiene que ver con su ambiciosa gira, que está pasando por cuatro continentes, y sus dos álbumes regrabados ―anunciados a principios del tour― como parte del proyecto para recuperar el control de la música que lanzó antes de 2018 y que pertenece al magnate Scooter Braun, después de que su discográfica le vendiera los derechos de las canciones.

“Ha conseguido poner toda su música de todas sus eras en la palestra y eso no puede conseguido cualquiera”, refiere Parejo sobre la pensilvana, que ha colocado su disco Midnights (de octubre de 2022) en el segundo lugar de los más escuchados en el mundo, detrás de Un verano sin ti, de Bad Bunny. También dos temas de Swift están entre las canciones más escuchadas: Cruel Summer (puesto 6) y Anti-Hero (9), en una clasificación encabezada por Flowers, de Miley Cyrus.

Wrapped

En tanto, a partir de hoy, miércoles, todos los usuarios de Spotify también podrán conocer cuáles han sido los contenidos que más han escuchado en el año, a través de Wrapped. Este año aparece la novedad “yo en 2023″, una especie de análisis que revelará a cada persona cómo es según sus gustos musicales. Algunos ejemplos son el “vidente”, al que escuchar tantos géneros distintos le ha dado un poder inagotable, o “el alquimista”, que pasa más tiempo que nadie creando sus propias playlists. Otra novedad es el feed de Wrapped, que aparece en la pantalla de inicio de la aplicación. Ahí se podrá ver merchandising de los artistas favoritos, conocer qué conciertos se celebrarán próximamente o tener acceso a declaraciones exclusivas.

Artistas más escuchados en el mundo

Taylor Swift

Bad Bunny

The Weeknd

Drake

Peso Pluma

Feid

Travis Scott

SZA

KAROL G

Lana del Rey

Canciones más escuchadas en el mundo

Flowers - Miley Cyrus

Kill Bill - SZA

As It Was - Harry Styles

Seven (feat. Latto) - Jung Kook y Latto

Ella Baila Sola - Eslabón Armado y Peso Pluma

Cruel Summer - Taylor Swift

Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) - Metro Boomin

“Calm Down (con Selena Gomez)” - Rema y Selena Gomez

Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap y Shakira

“Anti-Hero - Taylor Swift

Álbumes más escuchados en el mundo en 2023 en Spotify:

Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Midnights - Taylor Swift

SOS - SZA

Starboy - The Weeknd

Mañana será bonito - KAROL G

One Thing At A Time - Morgan Wallen

Lover - Taylor Swift

Heroes & Villains - Metro Boomin

Génesis - Peso Pluma

Harry’s House - Harry Styles

‘Podcast’ más escuchados en el mundo

The Joe Rogan Experience

Call Her Daddy

Huberman Lab

Anything Goes with Emma Chamberlain

On Purpose with Jay Shetty

Crime Junkie

This Past Weekend w/ Theo Von

Serial Killers - ALL LANGUAGES

The Diary Of A CEO with Steven Bartlett - ALL LANGUAGES

TED Talks Daily